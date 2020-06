Nell’ultima puntata di Domenica in Romina Power ricorda la sorella Taryn scomparsa solo da alcuni giorni. E’ accaduto il 28 giugno nel corso dell’appuntamento conclusivo del contenitore festivo di Rai 1. Mara Venier ha dedicato a Romina Power uno spazio amplissimo del programma nel corso del quale, accanto all’ex compagna di Al Bano è arrivata anche Loretta Goggi. Oltre un’ora e mezza dedicata alle due ospiti di riguardo.

Domenica in Romina ricorda la sorella Taryn

Nonostante il grave lutto, la Power non ha voluto mancare all’appuntamento con Mara Venier e con l’ultima puntata di Domenica in. Ha ricordato con affetto e commozione la sorella morta per una gravissima forma di leucemia, refrattaria ad ogni cura.

La sua presenza era stata confermata dalla stessa Romina sui suoi social e ripresa dal profilo Instagram di Mara Venier. E’ stato un lungo spazio che si è concluso con l’esecuzione, da parte della Power del suo ultimo brano dedicato alla sorella.

La figura di Taryn Power è stata ricordata con dovizia di particolari. Romina, convertita al buddismo, ha svelato di aver accettato con rassegnazione la morte della sorella. Ma non riuscirà mai a colmare il vuoto lasciato nella sua vita.

Sullo schermo di Rai 1 si sono susseguite le immagini delle due sorelle. E la Power, nel corso dei suoi ricordi, si è lasciata sfuggire anche alcune osservazioni sugli attori con i quali ha lavorato. Tra questi, Omar Sharif. Ha svelato che è stato un grandissimo interprete, ma aveva un difetto da lui stesso confessato. Recitava soltanto per guadagnare soldi e poterli spendere giocando a bridge. Una rivelazione che ha fatto certamente male ai tanti estimatori dell’interprete indimenticabile di film come Il dottor Zivago.

Quando è arrivata Loretta Goggi, il trio delle tre signore ha catturato inesorabilmente l’attenzione del pubblico. Si è svolta, sotto lo sguardo del pubblico, una sorta di seduta psicanalitica. La Goggi ha parlato a tutto campo delle sue esperienze non solo professionali, ma soprattutto umane. Ha svelato particolari inediti del suo lunghissimo sodalizio sentimentale con Gianni Brezza scomparso prematuramente anni fa.

La Venier propone uno show a Coletta

Le tre signore del piccolo schermo si sono comportate come se fossero nel salotto di casa. Dimenticandosi di essere in diretta. Una discussione tra donne e artiste che, alla fine, ha fatto scattare una scintilla in Mara Venier. La conduttrice, chissà quanto consapevolmente e con quanta provocazione, ha lanciato un’idea: facciamo uno show insieme, noi tre.

Ed ha lanciato l’idea a Stefano Coletta, direttore di Rai 1 dallo scorso gennaio. Un programma con protagoniste Mara Venier, Romina Power Loretta Goggi è adesso una proposta concreta. La prenderà in considerazione Coletta? Oppure è stata solo una utopia di fine edizione?

Violate le regole del distanziamento sociale

All’interno della puntata finale di Domenica in sono state violate le regole del distanziamento sociale. Mara Venier ha abbracciato le due ospiti Romina Power e Loretta Goggi. E queste ultime si sono abbracciate tra di loro.

Non è un buon esempio in un periodo nel quale c’è bisogno di molta attenzione nei comportamenti sociali.