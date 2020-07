Domenica 5 luglio, in diretta dalle 20.30 su Rai 3, è andata in onda la prima puntata di Così è la vita condotto da Francesca Fialdini.

La conduttrice, per sei puntate, racconta le storie di alcune coppie (di differente età e status sociale), che hanno deciso di condividere alcuni momenti importanti della loro vita. I protagonisti, collegati dalle proprie abitazioni, si attengono al tema della puntata.

I sei argomenti previsti sono Non è mai troppo tardi, Gli ostacoli del cuore,Travagli e dolci attese. E ancora Le regole dell’attrazione, Matrimoni all’ italiana e Il colpo di fulmine.

Così è la vita diretta 5 luglio prima puntata temi storie

La diretta della prima puntata di Così è la vita, inizia con una clip introduttiva in cui Francesca Fialdini, passeggiando tra le stradine di un borgo, immagina quante storie potrebbero raccontare le persone che vivono in quelle case.

Il tema della prima puntata è Il colpo di fulmine. La conduttrice racconta di aver avuto il primo a 12 anni, al mare. Ricorda di aver guardato così a lungo quel ragazzo da quasi ustionarsi.

La prima storia ha per titolo La nave galeotta. I protagonisti sono Monica e Zoran. Lei vive a Lecce, lui viveva dall’altra parte dello Jonio, a Montenegro. I due si sono conosciuti sul posto di lavoro: la nave da crociera. Quando i loro sguardi si sono incrociati, si sono subito innamorati. Lui era molto timido ed era soprannominato “il muto” perchè non parlava mai. Lei ricorda ancora il primo bacio come un momento indimenticabile.

Così è la vita professione playboy

Il prossimo tema di così è la vita è Professione playboy.

La storia di Gildo e Cornelia inizia in Svizzera ma ora vivono a Locorotondo. Si erano trasferiti in questa nazione con le rispettive famiglie. Dopo il primo incontro, pure di rivederla si girò tutti i negozi di parrucchiere perché lei all’epoca lavorava lì. Si presentò con una rosa e lei capì che sarebbe stato l’uomo della sua vita.

Quando Maurizio e Federica si sono fidanzati, lei era impegnata con un’altra persona. Quando Federica e l’ex si sono lasciati, lei è riuscita a risalire al numero di telefono di Maurizio.E decise di contattarlo. Il padre era inizialmente contrario alla frequentazione solo perché pensava che la figlia non fosse pronta a buttarsi a capofitto in un’altra relazione.

Così è la vita diretta 5 luglio prima puntata amore e bridge

Il titolo scelto per la quarta storia e amore e bridge.

Arianna e Bernardo sono entrambi appassionati di un gioco di carte, il bridge. Spiegano che è un gioco molto complesso. Ma allo stesso tempo affascinante in quanto si basa sulla logica.

I due ragazzi si sono incontrati ad un torneo, si conoscevano solo per sentito dire ma non si erano mai incrociati. Quando si sono conosciuti non avrebbero mai pensato di fidanzarsi in quanto credevano di appartenere a due mondi troppo lontani. Successivamente hanno deciso di incontrarsi per giocare insieme a carte. E quella notte chattarono fino alle sei del mattino.

Cosi è la vita appuntamenti al buio

Così e la vita si occupa anche di appuntamenti al buio.

Riccardo e Federica si sono conosciuti grazie al baracchino, ovvero una radio che fungeva da ricetrasmettitore. Era molto in voga negli anni Ottanta. Dopo frequenti chiacchierate, hanno scelto di incontrarsi per dare un volto alle loro voci. Lui l’ha ripetutamente invitata ad uscire ma i genitori non la facevano uscire. Aveva all’epoca solo 17 anni. Quando finalmente si sono visti, non si sono più lasciati.

Marco e Vanna invece si sono conosciuti tramite sms. Lei aveva 18 anni e durante l’estate la sua compagnia telefonica le permetteva di mandare messaggi gratuiti. Lei prese per gioco il numero di uno sconosciuto dalla rubrica di un’amica. E lo contattò. Dopo alcuni messaggi, sono passati alle telefonate. Quando si sono incontrati per la prima volta, entrambi non si erano piaciuti. Ed erano convinti di non incontrarsi più… Invece poi si sono sposati. E’ stata lei a dargli il primo bacio.

Così è la vita Paola e Fabio, Rosetta e Giovanni, Antonio e Donatina

Francesca Fialdini racconta le storie di altre tre coppie. Si inizia con Paola e Fabio.

Paola lavorava in emissione locale mentre Fabio era uno studente universitario. I due ragazzi si incrociavano quotidianamente e lui un giorno decise di avvicinarla per conoscersi. Lei all’inizio, spaventata, inventò di chiamarsi Patrizia e di abitare ad Ausonia. IN realtà come Fabio, viveva a Gaeta.

La storia di Rosetta e Giovanni è un amore di altri tempi. La loro frequentazione è stata molto lunga. Si incontravano al circolo per vedere tutti insieme Lascia o raddoppia o al cinema perché lui si occupava delle pellicole. Un giorno durante la festa del Paese, lui le chiese di fidanzarsi. All’inizio Rosetta impose di rimanere solo amici. E l’anno successivo si fidanzarono perché i suoi genitori acconsentirono all’unione.

Antonio e Donatina si sono conosciuti nel 1983 nella piazza del Paese a Banzi. Lui, amante delle belle donne, si fiondò subito verso Donatina che all’epoca andava in piazza con le amiche per trascorrere il pomeriggio. Dopo il primo incontro, per un periodo non si sono più visti. A causa di una celebre nevicata la piazza era irraggiungibile.Quando finalmente si rincontrarono, lui fece il primo passo. Per Donatina si trattava del primo bacio.

Così è la vita diretta 5 luglio Amore a Bangkok

Paolo e Silvia si sono conosciuti a Bangkok. Lei era una giramondo e all’epoca viveva nella capitale della Thailandia. Mentre lui lavorava per l’Alitalia.

Si sono infatti incontrati su un aereo. Dopo essersi usciti qualche volta, si scambiati i numeri. Ma non si sono mai telefonati. Inoltre lui non aveva in programma nessuno volo per Bangkok. L’occasione si è presentata sei mesi dopo. E così lui decise di chiamarla per incontrarsi. Da quel momento non si sono più lasciati. Ed oggi vivono insieme a Roma.

Termina così la prima puntata di Così è la vita.