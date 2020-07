Ha per titolo Rise la nuova serie tv di genere musicale che Canale 5 propone da domenica 5 luglio in seconda serata.Il primo episodio ha per titolo: Risveglio di primavera. La prima, e unica stagione, si compone di dieci episodi che la rete leader Mediaset manda in onda in numero di due a settimana.

E’ stata trasmessa negli Stati Uniti, da NBC, dal 13 marzo al 15 maggio 2018. Nell’autunno dello stesso anno è arrivata in visione pay su Premium Stories. Adesso la visione della serie è in chiaro. E’ stata cancellata dopo la prima stagione.

Rise serie tv – trama generale, protagonista, location

Ideata da Jason Katims, la serie si basa sul libro dal titolo completo Drama High: The Incredible True Story of a Brilliant Teacher, a Struggling Town, and the Magic of Theater.

Si tratta di un libro di saggistica del 2013 dello scrittore del New York Times Magazine Michael Sokolove che segue un anno di un famoso programma teatrale alla Harry S. Truman High School nella contea di Bucks, in Pennsylvania.

Il protagonista del romanzo è l’insegnante Lou Volpe.

La produzione, statunitense, è della Universal Television ed è datata 2028. La durata di ogni episodio è di 44 minuti. Tutte le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a Greenpoint, Brooklyn, New York City e New York.

Inizialmente la serie avrebbe dovuto chiamarsi Drama High.

L’11 maggio 2018 è stata pubblicata la colonna sonora della serie. L’album, composto da 24 tracce, contiene canzoni realizzate dal cast e cover, tra cui quelle di Perfect di Ed Sheeran, Scars to Your Beautiful di Alessia Cara e Glorious di Macklemore

Rise serie tv – trama primo episodio Risveglio di Primavera

Ecco la trama del primo episodio della serie Rise dal titolo Risveglio di primavera in onda su Canale 5.

Al liceo Stanton, al professor Mazzucchelli viene affidato il compito di occuparsi del corso di teatro. Vorrebbe mettere in scena un musical che va contro la mentalità della cittadina, “Spring awakening“. Lo spettacolo tratta di temi impegnativi come il sesso tra adolescenti, l’aborto e il suicidio. Quindi incontra l’opposizione dei genitori, del rettore e del coach di football, dato che vuol dare la parte del protagonista al giocatore più’ importante della squadra.

Trama episodio Soprattutto per sognare

Nel secondo episodio Lou deve ridimensionare i suoi progetti quando il budget di produzione viene ridotto. Il professor Strickland monopolizza il tempo di Robbie e ha un conflitto con Tracey.

Lilette si ritrova a innamorarsi di Robbie, mentre Simon contesta continuamente il suo ruolo nello show. Mentre Michael trova supporto all’interno della compagnia teatrale, Gwen si esibisce in notevoli performance, in una sorta di ribellione alle tensioni esistenti.

Rise serie tv – il cast completo

Di seguito il cast di Rise serie tv e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Josh Radnor : Lou Mazzuchelli

: Lou Mazzuchelli Marley Shelton : Gail Mazzuchelli

: Gail Mazzuchelli Rosie Perez : Tracey Wolfe

: Tracey Wolfe Auliʻi Cravalho : Lilette Suarez

: Lilette Suarez Damon J. Gillespie : Robbie Thorne

: Robbie Thorne Shirley Rumierk : Vanessa Suarez

: Vanessa Suarez Joe Tippett : Coach Sam Strickland

: Coach Sam Strickland Ted Sutherland ( Quel complicato viaggio di Natale ): Simon Saunders

( ): Simon Saunders Amy Forsyth : Gwen Strickland

: Gwen Strickland Rarmian Newton : Maashous Evers

: Maashous Evers Casey Johnson : Gordy Mazzuchelli

: Gordy Mazzuchelli Taylor Richardson: Kaitlin Mazzuchelli

Doppiatori e personaggi