Sabato 18 luglio va in onda Grazie a tutti show. L’appuntamento è in prima serata alle 21.30 su Rai 1. Si tratta del best of del programma condotto da Gianni Morandi, in compagnia di Alessandra Amoroso nel 2009. Il titolo era Grazie a tutti.

Il besf of di Grazie a tutti coniuga in una serata i momenti più singolari e spettacolari delle quattro puntate originali del varietà.

Sono trascorsi 11 anni. Ed i telespettatori possono rendersi conto che si trattava di uno show dal sapore volutamente classico.

Un programma che punta, innanzitutto sul connubio tra un cantante affermato e famoso ed una giovane emergente, proprio Alessandra Amoroso.

Si parte da una scena semplice, ma suggestiva che richiama alla memoria i grandi varietà del passato. Quelli che hanno fatto la storia della televisione.

Ne menzioniamo due in particolare: Studio Uno e Stasera Rita. Quest’ultimo con la giovanissima Rita Pavone.

Intanto, tra musica risate e incontri, si raccontano i momenti importanti nella vita di Gianni Morandi. Episodi che finiscono per fotografare momenti della nostra memoria collettiva.

Accanto a Morandi ci sono grandi compagni di viaggio. Rivedremo, in particolare Lucio Dalla.

Ma ci sono anche Renato Zero, Fiorello, Laura Pausini, Gianna Nannini, Al Bano, Gigi D’Alessio, Neri Marcorè, Paola Cortellesi.

Grazie a tutti show è un programma scritto da Gianni Morandi, Paolo Beldì, Giancarlo De Andreis, Simone Di Rosa, Claudio Fasulo, Michele Ferrari, Francesco Valitutti, con la collaborazione di Michele Serra. La regia è di Paolo Beldì.

Grazie a tutti è stato uno dei programmi principali dei primi dieci annii del nuovo millennio.

Era condotto da Gianni Morandi con la partecipazione di Alessandra Amoroso e Franco Neri. E’ andato in onda in prima serata su Rai Uno per quattro puntate, nel novembre 2009.

Il programma prende il nome dalla raccolta di Gianni Morandi Grazie a tutti. Ed è stato registrato interamente al Teatro delle Vittorie, a Roma.

Prendendo spunto dal quarantesimo anniversario dallo sbarco sulla Luna, Grazie a tutti puntata ad analizzare la musica e la sua evoluzione attraverso il periodo che va dagli anni Sessanta al 2009.

Significativa, per questo punto di vista, la presenza di una cantante nuova, emergente, ovvero Alessandra Amoroso.

Da sottolineare che la Amoroso raggiunse il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.