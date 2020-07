Il palinsesto di Donna Tv canale 62 del digitale terrestre, propone, quotidianamente una programmazione dedicata. Nel palinsesto ogni giorno sono presenti le serie di maggior successo del genere. Telenovela e soap opera che spaziano dal passato al presente. E, tra un ricordo e l’altro, Donna Tv amplia il palinsesto con altre proposte sempre destinate al pubblico femminile

Donna Tv le televovela trasmesse

Fra le telenovela trasmesse ci sono produzioni cult iscritte nella storia del genere sentimentale – romantico. Un mondo quasi irreale e favolistico che non smette di appassionare milioni di telespettatori da decenni a questa parte.

Il pubblico sul quale conta Donna tv è duplice. Da una parte coloro che hanno già seguito le peripezie di tante eroine sfortunate possono rituffarsi in un passato vintage e rivivere in contemporanea una parte della loro esistenza.

il pubblico più giovane che non ha vissuto quel periodo e può conoscere l’aspetto delle prime telenovelas che hanno fatto da apripista alle moderne soap. Si può conoscere così il tragitto che, dagli albori del genere, ha prodotto oggi, serie come Il Segreto, Una vita passando per la stessa Beautiful, madre di tutte le soap. Dall’altra c’èche non ha vissuto quel periodo e può conoscere l’aspetto delle prime telenovelas che hanno fatto da apripista alle moderne soap. Si può conoscere così il tragitto che, dagli albori del genere, ha prodotto oggi, serie comepassando per la stessamadre di tutte le soap.

La programmazione

La programmazione quotidiana propone la telenovela Un Volto, Due Donne, prodotta in Venezuela nel 1987 con protagonista Mariela Alcalà.

Andrea Del Boca è la protagonista di Perla nera presente sul canale e suddivisa in 200 puntate andate in onda, in Argentina, tra il 1994 e il 1995. Racconta la storia di Perla e di Eva che si incontrano in un collegio.

E come dimenticarsi de La Signora in Rosa? L’appuntamento è su Donna Tv alle 18.00 e alle 23.30.

La telenovela narra la storia di Gabriella Suarez (Jeannette Rodriguez), una ragazza semplice, allegra e piena di vita che lavora come animatrice di una squadra di pallacanestro e studia recitazione poiché il suo più grande sogno è quello di fare l’attrice.

Non mancano nemmeno le storyline più drammatiche di La Forza dell’Amore, incentrata sulla figura della sordomuta Azzurra, interpretata da Araceli Gonzalez nel 1994 per 195 episodi. La telenovela fu trasmessa da Rete 4 l’anno successivo. Appuntamento alle 13.30 e alle 19.00.

Infine, il canale offre due telenovela completamente differenti. Si tratta di Dancin’ Days del 1978, con Sonia Braga nel ruolo di Julia De Souza Matos, e la più moderna 099 Central del 2002 con Facundo Aranà e Nancy Duplaa.

Chi vuole seguirle deve sintonizzarsi ogni giorno alle 12.30, per la prima, e alle 7.00 e a mezzanotte per la seconda.

Trovano spazio anche programmi dedicati al mondo della moda, dello stile, delle tendenze, cucina, lifestyle, make up, bellezza, benessere, casa e famiglia.