Battiti Live, 3 agosto 2020, seconda puntata, diretta, cantanti, scaletta

Questa sera, 3 agosto 2020, alle ore 21.15 su Italia 1 andrà in onda la seconda puntata della nuova stagione di Battiti Live. Il festival musicale di Radionorba, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ci offrirà ancora una volta la possibilità di ascoltare i brani più amati del momento e ballare sulle note dei tormentoni estivi. Il viaggio di Battiti Live in questa edizione si svolgerà sempre dal palco di Otranto, per motivi di sicurezza, ma non mancheranno piccoli interventi da varie parti della Puglia.

Inizia il programma. Il primo ad esibirsi è Fedez che propone il suo ultimo singolo “Bimbi per strada”. Arriva poi sul palco Cara, con la quale Fedez ha lanciato – durante il lockdown – la canzone “Le feste di Pablo”. Il brano è gioioso ed ha allietato i difficili momenti della nostra quarantena.

Tocca poi ai The Kolors, che cantano “Frida (mai, mai, mai)” (brano con il quale hanno partecipato al Festival di Sanremo nel 2018) e “Non è vero” (singolo lanciato durante la loro partecipazione ad Amici Speciali, talent – maratona di beneficienza portato avanti da Maria De Filippi in sostegno della Protezione Civile nel corso dell’emergenza sanitaria). Al termine dell’esibizione, Stash parla del sound del gruppo che è fortemente influenzato dagli anni ’80.

Elisabetta ed Alan si collegano con Maria Sole ed il suo pubblico. Una ragazza chiede a Stash, futuro papà, se sta iniziando a far conoscere la musica alla sua bimba sin da ora, che è ancora nella pancia.

Baby K canta “Non mi basta più”, featuring con Chiara Ferragni che è diventato uno dei tormentoni più amati di questa estate. La canzone si è classificata disco d’oro in sole due settimane. Dopo aver incitato il pubblico a ballare e divertirsi, Baby K canta la sua “Da zero a cento”.

Stupisce constatare che, sebbene il pubblico sia ridotto, non vengano rispettate pienamente le misure di sicurezza.

Annalisa canta “House party”, un brano scritto lo scorso anno, che però si addice molto alla situazione odierna.

“Gli house party sono le feste in casa. Con gli amici ti diverti con poco, prima non apprezzavamo questi momenti” – racconta Annalisa.