Stasera in tv 4 agosto 2020. Ancora repliche di film, serie tv e programmi. Su Rai 1 prosegue la riproposizione della serie Sorelle con Anna Valle e Loretta Goggi. Rete 4, invece, trasmette il film commedia di Carlo Verdone L’amore è eterno finchè dura.

Stasera in tv 4 agosto 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda il terzo episodio della serie in replica Sorelle. Roberto è in carcere, e Chiara, che ha parlato con la poliziotta SIlvia, ormai non riesce più a fidarsi di lui. Antonia continua a peggiorare, e la sua vicina di casa Adriana ne approfitta facendole crudeli scherzi telefonici. Si scopre inoltre l’identità del ragazzo che si aggira intorno a casa di Chiara: si chiama Nicola Gambi.

Dalle 21.20 su Rai 2 sono proposti due episodi di Squadra Speciale Cobra 11. La serie tv di genere poliziesco-stunt è ambientata in Germania. I titoli degli episodi sono: Il primo giorno e La lista. La giovane poliziotta Dana è al suo primo giorno di lavoro alla Polizia Autostradale e pensa di poter risolvere da sola tutti i casi della centrale, anche quelli di Paul e Samir. Che invece, ovviamente, non sono d’accordo.

Alle 21.20 su Rai 3 va in onda il film 50 primavere. La vita di Aurore non è stata sempre facile. A soli 50 anni si ritrova divorziata, in menopausa, per giunta già nonna e sente di non avere più nulla da offrire. Ma l’incontro con il suo grande amore giovanile riesce a darle una scossa, e a farle capire che i cambiamenti che sta affrontando non sono poi così problematici.

Stasera in tv 4 agosto 2020 – programmi Mediaset

La commedia di e con Carlo Verdone L’amore è eterno finchè dura è in onda su Rete 4 alle 21.27. Il protagonista è Gilberto, padre e marito insoddisfatto che cerca di vivacizzare la sua vita con incontri romantici via Internet. Viene scoperto dalla moglie Tiziana, che lo caccia di casa costringendolo a cercare asilo dall’amico Andrea, impegnato sentimentalmente con Carlotta. La faccenda si complica quando fra Gilberto e Carlotta scatta la scintilla.

Su Canale 5 c’è in replica la sesta edizione italiana di Lo show dei record. Andato originariamente in onda nel febbraio 2015, era condotto da Gerry Scotti. Nel corso di ogni puntata persone di varia età provenienti da tutto il mondo tentano di entrare nel Guinnes World Record compiendo imprese al limite delle capacità umane.

Su Italia 1 prosegue la messa in onda della serie tv action poliziesca americana Chicago P.D, in onda dalle 21.31. Stasera sono trasmessi tre episodi, come sempre ambientati nel dipartimento di polizia di Chicago. I titoli sono: Casi dimenticati, Antidolorifici e Una città in guerra.

I programmi La7, TV8 e Nove

Come ogni martedì alle 20.35 su La7 è proposta una nuova puntata di In Onda. Il programma di approfondimento condotto da David Parenzo e Luca Telese occupa tutta la prima serata di martedì e giovedì.

Dalle 21.30 su TV8 è trasmesso Amore in Safari. Si tratta di una commedia romantica ambientata in Africa, che racconta la storia d’amore tra Kia e Tom. Kia eredita dallo zio una riserva di animali in Sud Africa, mentre Tom è un affascinante e coraggioso Ranger locale. Purtroppo, la riserva è prossima al tracollo economico, ma Tom è convinto di poterla salvare.

Invece, alle 21.25 su NOVE è proposto Presa Mortale, film action del 2006 con protagonista John Triton, un Marine in congedo. La moglie di John viene rapita da una banda di malviventi. L’ex-Marine farà di tutto per salvarla e far arrestare i banditi che lo hanno provocato.

I film in onda su Sky Cinema

Alle 21.15 su Sky Cinema canale 301 è trasmesso Hellboy, il reboot del 2019, la cui storia è tratta dai noti fumetti di Mike Mignola. Hellboy è un demone arrivato sulla terra per dare inizio all’apocalisse. Ma viene invece adottato da un umano gentile che lo tratta come fosse suo figlio, e gli insegna il valore della vita. Così, Hellboy diventa l’ultimo baluardo di difesa contro le forze dei demoni, che si riversano quotidianamente sulla terra per finire l’opera che lui non ha nemmeno iniziato.

Infine, Tutto il mio folle amore è in onda su Sky Cinema canale 310 a partire dalle 21.15. Il road movie con Claudio Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono racconta di Willi, cantante girovago. Willi ha un figlio adolescente affetto da un forte autismo, ma non lo ha mai conosciuto. Si trova a doverlo accompagnare in un tour lungo i Balcani, scoprendo tappa dopo tappa quanto il sentimento sopito che li lega sia solido e importante.