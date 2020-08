Confermata la giuria della prossima edizione 2021 di Italia’s got talent. L’annuncio ufficiale è stato dato nel programma Ogni mattina, il morning show condotto su Tv 8 da Adriana Volpe e Alessio Viola.

Italia’s got talent 20121 giuria e casting

A anticipare e confermare la giuria di Italia’s got talent per il 2021 sono stati la Volpe a Viola. A giudicare i prossimi concorrenti e le loro performance, saranno ancora una volta Mara Maionchi, Federica Pellegrino, Frank Matano e Jo Bastianich.

Intanto sono in corso i casting per la selezione dei nuovi performer. Erano stati interrotti dall’emergenza sanitaria. Poi sono stati ripresi da remoto. Adesso ferve il lavoro per portare sul palcoscenico concorrenti provenienti dall’Italia e dall’estero. Persone esperte, senza limiti di età e di discipline. Inoltre si può prendere parte al talent anche in gruppo, come nelle edizioni precedenti.

Per poter partecipare ai casting bisogna registrarsi sul sito del programma a questo link.

La protesta di Frank Matano

Nella puntata del 4 agosto di Ogni mattina, è intervenuto, in collegamento, Frank Matano. L’artista molto amato dai giovani, ha confermato, oltre la sua presenza, l’arrivo molto presto, della nuova edizione sugli schermi di Tv8.

La data non è stata specificata ancora. Ma certamente l’esordio è previsto nella prima metà di gennaio 2021.

Matano, però, ha fatto una battuta che è apparsa come una protesta verso la produzione. Parlando del suo cachet, ha detto: “io non sono il giurato con il cachet più alto. Questo privilegio tocca a Mara Maionchi che ha alle spalle una lunga carriera nel settore della musica”.

Matano ha poi sfumato la frecciatina, sottolineando che a lui piace l’atmosfera del talent e che si è trovato molto bene tra professionisti di grande valore.

I quattro giudici e la conduttrice

Ecco chi sono i quattro giudici, già molto noti e la padrona di casa

Mara Maionchi è presente per la terza volta a IGT. Proveniente da X Factor, ha sempre dimostrato di puntate su concorrenti vincenti.

Federica Pellegrino siede per la terza volta al tavolo della giuria. Ha trovato il modo di inventarsi un personaggio televisivo al di fuori della sua professione di nuotatrice.

Frank Matano è il veterano del talent in onda su Tv8. Si prepara a diventare giudice per la sesta volta consecutiva.

Dulcis in fundo la sorpresa di Jo Bastianich approdato al tavolo della giuria giuria lo scorso anno. Già conoscitore di musica, il giudice di MasterChef, ha cambiato poltrona dimostrando capacità anche nella selezione di concorrenti non ai fornelli.

La conduzione dovrebbe tornare a Lodovica Comello.