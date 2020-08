Le Coliche incredibile ma vero arriva il 9 agosto su DMax. Dopo il successo del Jurassic Weekend dello scorso anno, Le Coliche tornano protagoniste su DMax canale 52, nello speciale di pop-science in prima tv assoluta domenica 9 agosto alle 20:30.

Le Coliche incredibile ma vero su DMax

Sono i web creator romani Claudio e Fabrizio Colica, in arte Le Coliche appunto, ad accompagnare il pubblico in un viaggio allo scoperta dei talenti e delle stranezze più incredibili del pianeta.

In Incredibile ma vero Claudio e Fabrizio sono singolari scienziati che dal loro laboratorio introducono i video dei più curiosi esperimenti da tutto il mondo. E spiegano come l’incredibile possa diventare vero.

Dall’uomo che sposta un camion di 6,5 tonnellate con la forza dei soli capelli, ad un altro in grado di sollevare un rimorchio grazie alla propria capacità polmonare. E poi c’è il prestigiatore che taglia un’oliva lanciando una carta da gioco come fosse un pugnale.

Tantissime abilità fuori dal comune e anche stranezze dal mondo animale, dai sistemi di difesa più curiosi utilizzati dagli animali, fino alle punture più dolorose e letali.

Le Coliche, insieme al regista Giacomo Spaconi sono anche autori di parodie e sketch che spopolano sul web e in tv.

E adesso si trasferiscono su Dmax pronti a raccontare a modo loro le stranezze di uomini e mondi unici.

Dove vedere lo speciale

Le Coliche incredibile ma vero è uno speciale in una sola puntata della durata di due ore.

DMax è visibile al Canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 170, 171 e Tivùsat Canale 28. Lo speciale sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).

Il programma è una produzione Discovery Italia. Adattamento tv del colosso dell’intrattenimento Ripley’s believe it or not, franchise di attrazioni, pubblicazioni e format tv diffusi in tutto il mondo (Texas Crew Productions per Travel Channel).