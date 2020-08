Stasera in tv 10 agosto 2020. Su TV8 è trasmesso in chiaro l’attesissimo confronto calcistico fra Inter e Bayer Leverkusen. Rai 1 conclude la saga Il Giovane Montalbano 2, mentre sugli altri canali dominano repliche di film e serie già andate in onda.

Stasera in tv 10 agosto 2020 – programmi Rai

L’ultimo tv-movie della serie Il Giovane Montalbano 2, intitolato Un’albicocca, è in onda dalle 21.25 su Rai 1. Livia scende a Vigata per aiutare Salvo con il trasloco. Il commissario non sembra entusiasta di partire, pur sapendo che lo sta facendo per amore di Livia. Abbandonare il lavoro, gli amici e la Sicilia è troppo per lui. Ma il ritrovamento del cadavere della giovane Annarosa è il pretesto perfetto per distrarre Montalbano dai suoi problemi personali, e spingerlo a concentrarsi sul lavoro.

Su Rai 2 sono trasmesse dalle 21.20 due puntate di Hawaii Five-0 e NCIS: New Orleans. Le serie di genere poliziesco ambientate rispettivamente alle Hawaii e a New Orleans si dividono la prima serata del martedì anche stasera. L’episodio di Hawaii Five-0 fa parte della nona stagione della serie, e si intitola Fine Corsa. Quello di NCIS: New Orleans si intitola Virus X..

Ippocrate è il titolo del film in onda dalle 21.20 su Rai 3. Di genere drammatico, racconta di Benjamin, medico alle prese con il suo primo stage lavorativo. L’esperienza si rivela però tutt’altro che semplice e niente va come Benjamin aveva sperato. Schiacciato dalle responsabilità e dalla ferrea volontà del padre che voleva diventasse un buon medico, Benjamin riesce più a credere nel suo futuro.

Stasera in tv 10 agosto 2020 – programmi Mediaset

Alle 21.27 su Rete 4 è trasmesso il film d’azione Codice Mercury. Art Jeffires (Bruce Willis) è un agente dell’FBI al quale viene assegnata la protezione di un bambino autistico che decodifica, senza saperlo, un codice segretissimo del Ministero della Difesa degli Stati Uniti. Per questo, i suoi genitori vengono uccisi, e lui è braccato dai membri di un’organizzazione criminale che vuole impossessasi di quel codice…

Continua su Canale 5 la messa in onda dei film di Leonardo Pieraccioni, stasera con Il Paradiso all’improvviso, dalle 21.21. Lorenzo è single per scelta da tempo, più che convinto a non intraprendere una relazione sentimentale. Almeno finché non si innamora di Amaranta, ragazza che crede di aver conosciuto per caso. Ma in realtà, Amaranta si chiama Anna, ed è stata ingaggiata dagli amici di Lorenzo per aiutarlo a sbloccarsi.

Vodafone Battiti Live è in onda dalle 21.10 su Italia 1. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci presentano la terza puntata dell’evento live 2020, dalla splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto. Tuttavia, le esibizioni sono tenute anche in ciascuna delle 15 location che si collegano con il palco principale. Il pubblico presente dal vivo è incentivato a interagire con gli artisti.

I programmi La7, TV8 e Nove

Puntuale alle 20.35 su La7 l’appuntamento con In Onda, programma di approfondimento condotto da David Parenzo e Luca Telese. Durante ogni puntata ospiti in studio si confrontano su temi di politica, economia e stringente attualità.

TV8 trasmette invece dalle 21.00 un attesissimo appuntamento con lo sport: la partita di Europa League Inter-Bayer Leverkusen. La partita è valida per i quarti di finale.

Si stabilisce, con la gara sul campo neutrale dell’Arena Merkur Spiel di Dusseldorf, chi passerà il turno, e affronterà la vincente di Shakhtar Donetsk-Basilea in semifinale.

Infine, alle 21.25 su NOVE è in onda I sogni segreti di Walter Mitty, film-commedia del 2013. Walter Mitty (Ben Stiller) è un timido photo-editor per riviste con una fervida fantasia. Walter fantastica spesso di un mondo dove tutto è l’opposto di quello che avviene nella realtà, dove lui è un uomo di successo estremamente sicuro di sè; un mondo che crede esista solo nella sua testa. Ma un importante avvenimento lo costringerà a ricredersi…

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema, canale 304 va in onda alle 21.00 Kung Fu Panda. Il celebre film di animazione di Dreamworks Picture racconta di un panda, chiamato Po, che sogna di diventare un maestro di Kung Fu. Per una serie di circostanze incredibili viene scelto come Guerriero Dragone, ovvero l’erede delle conoscenze del leggendario maestro Oogway. Ma per meritare il titolo dovrà addestrarsi più duramente di quanto pensa.

Invece, su Sky Cinema canale 313 è trasmesso dalle 21.14 Hunger Games – La ragazza di fuoco. Il secondo capitolo della fortunata saga cinematografica, tratta dai libri di Suzanne Collins, riprende la narrazione da dove si era interrotta con la conclusione del primo film. Catniss ha vinto gli Hunger Games e ribaltato il risultato salvando il suo compagno Peeta. Ma i piani alti di Capitol City meditano vendetta nei suoi confronti, perché sanno quanto sia pericolosa la vittoria di Catniss.