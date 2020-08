Durante la puntata di oggi 21 agosto 2020, Pierluigi Diaco, conduttore di Io e te, intervista Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island torna sulle reti Rai dopo due anni. L’ultima volta era stato uno dei concorrenti dell’edizione di Tale e quale show, andata in onda nel 2018.

Da sette anni al timone del reality delle gelosie e dei tradimenti, Bisciglia ha recentemente concluso l’edizione di Temptation 2020 con il 28% di share, record assoluto nella storia del programma. Adesso cede il testimone ad Alessia Marcuzzi che, dal prossimo settembre, è al timone della nuova versione del programma, ancora un mix tra vip e persone comuni.

Vi ricordiamo che Io e te inizia alle 14.30, per lasciare spazio alle tribune elettorali per il referendum sul taglio dei parlamentari. Intanto, la conclusione del talk pomeridiano di Rai 1 si avvicina, con l’ultimo appuntamento della stagione fissato, per ora, al 4 settembre. Tutte le puntate già trasmesse di Io e te sono fruibili sul servizio streaming RaiPlay.

Io e te intervista Filippo Bisciglia

Pierluigi Diaco introduce Filippo Bisciglia dicendo di lui che “mi piace, è un ragazzo che conosce la musica. Qualche settimana fa gli ho detto, lo so che sei dall’altra parte, ma mi farebbe molto piacere fare questo confronto con un vero talento televisivo.”. Quindi, un breve servizio racconta la storia di Bisciglia.

“Spero di non commuovermi, io sono uno che piange molto” scherza Bisciglia. Il discorso vira immediatamente sul successo di Temptation Island. “Io sono proprio così, quando ero piccolo con i miei amici facevamo Le riunioni a casa di Emilio per risolvere i problemi di cuore” racconta l’intervistato. Quindi, parlando dei suoi amici di una vita, Bisciglia si commuove.

“Io devo tutto a Maria (De Filippi n.d.r.), lei mi ha capito e mi ha aiutato ad emergere” continua il conduttore di Temptation Island. “Lei lo ha raccontato in un’intervista, le avevano chiesto perchè mi avesse scelto. Lei ha creduto in me” conclude.

Io e te Filippo Bisciglia, esperienza al Tale e Quale Show

“Come è nata la collaborazione con Carlo (Conti n.d.r.)?” chiede Diaco a Bisciglia. “Ho fatto un semplicissimo provino!” risponde lui “Mi chiedevano di fare un personaggio, poi un altro, e io li inventavo.” continua.

“Molti fanno i sostenuti, dicono che non guardano Temptation Island. Ma poi alla fine lo guardano tutti.” dice il conduttore a Bisciglia. Lui risponde sorridendo “Molti hanno cambiato idea dopo il Tale e Quale Show. Ma il mio sogno è un Game Show. Anche se la concorrenza è tanta”.

Le domande si fanno più personali, e Diaco chiede a Bisciglia della malattia di cui ha sofferto durante l’infanzia: il morbo di Perthes. Il conduttore non ha potuto camminare per molto tempo, era solo un bambino di due anni. Ma racconta che “questa cosa ti segna nel carattere, ti rende più forte. Non potevo giocare a pallone? Ho iniziato con il tennis.”.

“Mi prendo la responsabilità contro chi punta il ditino e diffida di un caso televisivo che andrebbe studiato: quello di Filippo Bisciglia” afferma poi Pierluigi Diaco poco prima di lanciare un servizio sulla prima edizione di Temptation Island.

Io e te Filippo Bisciglia, la quarantena e il lockdown

“Con quale stato d’animo hai condotto Temptation Island quest’anno, sapendo quello che l’Italia aveva affrontato e stava affrontando?” chiede Diaco a Bisciglia. “Mai come quest’anno non vedevo l’ora di iniziare: l’Italia aveva bisogno di questo, della leggerezza.” risponde lui.