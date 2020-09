Ha per titolo Una pezza di Lundini il programma che Rai 2 trasmette a partire dal 7 settembre. L’appuntamento è in seconda serata.

Una Pezza di Lundini

Valerio Lundini è il cosiddetto conduttore di riserva, chiamato a intervenire nel caso in cui, per motivi tecnici, dovesse non andare in onda un programma.

Lo stesso Lundini ha annunciato la presenza del programma sul suo profilo Instagram. Ed ha anticipato che andrà in onda tre giorni a settimana.

I telespettatori hanno conosciuto l’umorismo surreale e l’ironia spiazzante di Lundini sui Social e al tavolo di Battute? Battute è stato un programma della seconda rete andato in onda in seconda serata con la conduzione di Riccardo Rossi.

Una Pezza di Lundini è un programma che nasce provvisorio e impreparato in tutti i settori. Dalla conduzione alla regia, dagli autori ai tecnici. Valerio Lundini prova a condurre in un silenzio irreale e anti-televisivo, alla ricerca di spunti e situazioni per chiudere al più presto la puntata che gli hanno affidato.

Produzione e autori

Una pezza di Lundini è un programma ideato da Giovanni Benincasa e prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand By me. Valerio Lundini è anche autore, oltre che padrone di casa, insieme a Emanuela Fanelli.

Gli altri autori sono: Giovanni Benincasa, Valerio Coletta, Emanuela Fanelli, Antonio Losito, Giulio Somazzi, Matteo Tiberia.

Chi è Valerio Lundini

Valerio Lundini è nato a Roma nel 1986. E’ molto riservato e non ama esporsi in prima persona. E parla pochissimo della sua vita privata.

Il suo percorso scolastico passa per il liceo scientifico e l’iscrizione all’Università. Poi la laurea in Lettere e la successiva iscrizione alla Scuola Romana dei Fumetti.

E’ un bravo musicista ed ama molto comporre testi. E’ stato anche autore di testi radiofonici e televisivi, disegnatore di notevole prestigio e redattore della rivista Linus.

Inoltre ha avuto molto successo con i suoi sketch comici sul web.

Lundini è un personaggio molto amato dal pubblico. Ha collaborato con grandi comici come Nino Frassica e Lillo & Greg. In televisione lo abbiamo visto in Battute. Inoltre realizza tour attraverso Italia con spettacoli teatrali divertenti e graditi ad uun pubblico trasversale. Il successo lo ha convinto ad addentrasi anche su altre strade professionali. La partecipazione a L’altro Festival è una ulteriore conferma del suo talento.