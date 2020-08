Deal with it – stai al gioco torna sul Nove con le nuove puntate dopo il lockdown. Il conduttore Gabriele Corsi è confermato. E l’appuntamento è dal 31 agosto dal lunedì al venerdì alle 20:30 sul NOVE.

Deal with it – stai al gioco nuove location, stesso format

Deal with it è una combinazione tra candid camera e game show e le location dove è ambientato, in questa nuova edizione sono Milano, Roma e per la prima volta a Napoli e in una località marittima. Milano e Roma sono confermate dalle puntate andate già in onda.

Saranno questi i luoghi a fare da sfondo alle varie sfide che si susseguono nel corso delle puntate.

Il format prevede che in ogni puntata, il conduttore affiancato da ospiti noti del mondo dello spettacolo, scelga una coppia di clienti all’interno di un locale pubblico, ristorante, trattoria, caffetteria, pub. All’interno ci sono telecamere nascoste.

Uno dei due concorrenti scelti riceve la proposta di partecipare al programma, che gli permette di vincere fino a 2.000 euro. Ma per poterli vincere deve accettare di indossare un auricolare, tornare in sala ed eseguire gli ordini impartiti dalla regia, all’insaputa del partner. Ogni volta che il concorrente porta a termine la bizzarra sfida, incrementa il montepremi.

Gli ospiti della nuova edizione

Molti ospiti vip dell’edizione sono nuovi. Hanno, ancora il compito, in ogni puntata, di mettere in difficoltà e in imbarazzo i concorrenti. In questa stagione fa il suo debutto anche il dialetto napoletano,. Ed infatti, oltre i concorrenti, ci sono personaggi noti per la loro napoletanità.

Intanto è previsto tra gli altri, il ritorno di Brenda Lodigiani, Debora Villa, Frank Matano, Lucia Ocone, Scintilla, The Show e il Trio Medusa.

Inoltre, ad affiancare Gabriele Corsi ci saranno anche

Elio, The Jackal, Juliana Moreira, Marisa Laurito, Francesco Paolantoni, Gigi e Ross, Tosca D’Aquino, Chiara Francini.

E ancora: Ciccio Graziani, Paolo Calabresi, Matteo Branciamore, Fatima Trotta.

Deal with it – stai al gioco è prodotto da Prodotto da Banijay Italia.

Gli ascolti

Il programma nella scorsa edizione ha avuto un notevole gradimento di pubblico. Ha toccato un record di 770.000 telespettatori e il 2,9% di share. Risultati molto importanti per una rete del digitale terrestre come Nove. E, il trend degli alti ascolti è stato confermato anche nelle tante repliche che sono andate in onda per l’emergenza sanitaria.