Seconda puntata questa sera, lunedì 31 agosto, della serie francese L’ora della verità. L’appuntamento è su Canale 5 in prima serata con il quarto, il quinto e il sesto episodio.

La serie ha esordito ieri con i primi tre episodi. Complessivamente sono tre puntate che la principale rete Mediaset ha proposto. L’ultima è prevista per domenica 6 settembre sempre in prima visione.

Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, i telespettatori hanno conosciuto la protagonista della serie, Clotilde Baron interpretata da Mathilde Seigner. Nel cast, unica attrice italiana, Caterina Murino che è la madre di Clotilde.

La vicenda raccontata è un vero e proprio giallo con atmosfere thriller e drammatiche. Clotilde Idrissi, dopo aver perso la madre, il padre e il fratello in un drammatico incidente stradale, torna in Corsica dove era avvenuta la tragedia, 25 anni dopo.

Purtroppo si ritrova a rivivere tutte le drammatiche emozioni di un tempo. Inoltre viene contattata da un uomo che le annuncia di avere delle notizie importanti sull’incidente mortale che ha coinvolto tutta la sua famiglia.

Clotilde, dopo aver riflettuto a lungo, accetta di incontrare questa persona sconosciuta che si chiama César. Ma quando arriva sul luogo dell’appuntamento scopre con orrore che l’uomo è morto. Si tratta di un omicidio. A questo punto Clotilde si rende conto che anche l’incidente dei suoi genitori non è stato casuale ma è stato provocato.

L’ora della verità 31 agosto, trama quarto episodio in onda alle 21:15

All’inizio del quarto episodio Valentine, la figlia di Clotilde e del marito Franck, durante una arrampicata cade in mare. Viene salvata da uno strano personaggio dell’isola che si chiama Orsu. Fortunatamente la grande paura per quanto poteva accadere viene elaborata positivamente. Però in seguito si scopre che non si è trattato di un incidente. L’imbracatura di Valentine era stata manomessa da qualcuno che ha così tentato di ucciderla.

Un altro evento singolare avviene a Clotilde. La donna ritrova improvvisamente nella sua casa una collana appartenuta alla madre. Rimane ancora più sconvolta e decide di cominciare di nuovo ad indagare sulla possibilità che la madre non sia morta. Conserva ancora una fotografia che ritrae la madre nel 1994 mentre indossava proprio quella collana.

L’ora della verità 31 agosto, trama quinto episodio in onda alle 22:15

Nel quinto episodio si scopre che Palma Idrissi è ancora viva ma è tenuta prigioniera in un luogo segreto. Interviene ancora una volta Orsu. E proprio grazie al suo aiuto la donna riesce ad inviare dei messaggi alla figlia per farle sapere che è ancora viva.

Inoltre Jacob Schreiber chiama Clotilde per rivelarle di aver trovato una foto particolare. L’immagine potrebbe rivelare finalmente un segreto a lungo rincorso. Quando Clotilde si reca da lui, l’uomo non è in casa e le foto sono sparite. Il figlio Mika la tranquillizza avvertendola che il carattere del padre è abbastanza singolare. Spesso infatti sparisce, anche per giorni, senza avvisare nessuno.

Trama sesto episodio in onda alle 23:09

Il sesto episodio si apre con Cassanu Idrissi che ha avuto un malore e viene trasportato urgentemente in ospedale. Clotilde corre al suo capezzale e cerca di stargli vicino il più possibile. Intanto viene riaperta la bara dove era stato deposto il corpo di Palma. È necessario però il test del DNA per capire se quel corpo sia davvero appartenuto a Palma.

Clotilde ricorda che 25 anni prima Palma aveva avuto una durissima discussione con Salomè Romani. E quest’ultima aveva minacciato di ucciderla se non avesse rinunciato a Paul. Sembra davvero che “l’ora della verità” si stia avvicinando.

Il cast completo della serie L’ora della verità

