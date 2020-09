Questa sera, 2 settembre, alle ore 20,35 su Rai 1 andrà in onda la prima puntata dei SEAT Music Awards 2020. La manifestazione musicale è condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada ed animerà due serate (la seconda puntata andrà in onda sabato prossimo). Tra gli artisti che si esibiranno questa sera: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Elisa, Emma, Tiziano Ferro, Ligabue e Fiorella Mannoia.

SEAT Music Awards 2020, prima puntata, artisti, scaletta, canzoni

Carlo Conti e Vanessa Incontrada accolgono il pubblico da casa ed i 3808 spettatori presenti all’Arena di Verona.

Tocca poi al primo artista della serata, Claudio Baglioni. Il celeberrimo cantante interpreta “Gli anni più belli”, brano tratto dalla colonna sonora del film omonimo per la regia di Gabriele Muccino. Baglioni inizia a cantare voce e chitarra per poi avvicinarsi (anche fisicamente) all’orchestra.

Al termine dell’esibizione, Vanessa e Carlo ricordano le difficoltà che stanno vivendo i lavoratori del mondo dello spettacolo che, in seguito all’emergenza sanitaria ed allo stop lavorativo forzato, si sono trovati in grande difficoltà economica.

La seconda artista a salire sul palco è Gianna Nannini, “una rockettara doc, una donna un mito” (come la definiscono i conduttori). Gianna canta “La Differenza”. Congedandosi la Nannini “si sbaglia” e bacia Vanessa e Carlo. “Non si può, ma noi siamo congiunti” – esclama Conti.

“La sua musica non ha tempo” – dice Vanessa, introducendo Riccardo Cocciante. Il cantante interpreta il brano “Tu Italia”. Lo accompagnano nella performance alcuni degli interpreti che hanno preso parte allo spettacolo Notre-dame de Paris. L’effetto è molto suggestivo.

I sei cantano poi “Il tempo delle cattedrali”, canzone manifesto dello spettacolo Notre-dame de Paris. Il musical tornerà in scena nel 2021.

Ficarra e Picone, protagonisti della pellicola “Il primo Natale”, scherzano prendendo in giro Vanessa Incontrada. I due attori raccontano che avrebbero dovuto portare in scena uno spettacolo proprio all’Arena di Verona ma non hanno potuto a causa dell’emergenza sanitaria. Ficarra svela poi che Picone ha avuto una colica renale proprio oggi e che è riuscito a prendere parte all’evento con grande forza e qualche difficoltà.