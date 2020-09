Domenica Live torna oggi, domenica 13 settembre 2020, nel day time pomeridiano di Canale 5. La puntata inizia alle 17.25, e inaugura la nona stagione del talk condotto da Barbara D’Urso. Vi ricordiamo che il programma era stato sospeso il 15 marzo scorso a causa dell’emergenza Covid-19.

Gli ospiti della conduttrice, presenti in studio o in collegamento, discutono su argomenti di attualità e di gossip che spesso li riguardano personalmente.

Potete seguire il programma condotto da Barbara D’Urso anche tramite il servizio gratuito MediasetPlay, sul quale sono disponibili in streaming tutte le precedenti puntate della stagione 2019-2020, o le singole interviste agli ospiti estrapolate.

Domenica Live 13 settembre, Soleil Sorge, Enzo Salvi e Clarke di Beautiful

Durante la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda venerdì 11 settembre, Barbara D’Urso ha rivelato i nomi degli ospiti di Domenica Live.

L’attore Enzo Salvi, che qualche settimana fa è stato aggredito a Ostia insieme al suo pappagallo Fly, racconta nel dettaglio i fatti dal salotto di Domenica Live. E’ stato proprio il pappagallo Fly la prima vittima dell’aggressore, mentre Salvi è stato preso a calci perché cercava di difendere il pennuto.

Tra gli ospiti c’è anche Soleil Sorge. La modella, stando alle affermazioni del suo ex, Luca Onestini, avrebbe trascorso l’estate in compagnia di Andrea Iannone, ex compagno di Belen Rodriguez e pilota di MotoGP.

Infine, è presente l’attore Daniel McVicar, che interpreta Clarke nella celebre soap-opera americana Beautiful. McVicar era stato accusato dalla moglie, l’italiana Virginia De Agostini, di maltrattamenti. Anche se di recente la donna ha ritirato la denuncia, l’attore ha deciso di presenziare alla prossima udienza, che si terrà il 24 novembre 2020.

Domenica Live 13 settembre, la diretta

“Partiamo immediatamente con un talk molto forte” esordisce Barbara d’Urso dal palco di Domenica Live. Il tema sono i VIP che contraggono il virus. Sono sempre sinceri? O lo affermano solo per “farsi pubblicità”? E come hanno gestito le comunicazioni con i loro numerosi follower questi influencer? Tanti gli ospiti in studio per parlare di questo delicato argomento d’attualità.

“Antonella Mosetti, sei ancora positiva?” chiede la conduttrice all’influencer in collegamento. “No, mi hanno dato i risultati da poco” risponde lei serena. “Sono stanca di sentire le influencer su Instagram che raccontano i sintomi, addirittura consigliano medicinali. Tacete, non ci interessa.” afferma innervosita dallo studio Karina Cascella.

I toni nel salotto di Domenica Live si alzano, l’argomento è molto sentito. L’accusa rivolta alle influencer in collegamento è di aver cavalcato l’onda della notizia del loro contagio per intrattenere i loro follower con futili aggiornamenti quotidiani su Instagram. Antonella Mosetti, in particolare, è aspramente criticata per una frase: “Il Covid è l’unica cosa che vi potete permettere al Billionaire, invidiosi” avrebbe scritto la star di Instagram.

“Non l’ho detta, la frase l’ha scritta Tommaso Lauretti, un mio conoscente, dopo aver visto le frasi infamanti che mi hanno dedicato. Io l’ho condivida in balia dei cattivi sentimenti” afferma la Mosetti. “La Cascella sta fuori” commenta Antonella Mosetti.

Eliana Michelazzo, invece, racconta di essere ancora positiva al Covid. Si difende dall’attacco di Karina Cascella dicendo “dopo la notizia della positività son rimasta una settimana senza postare nulla”.

I Vip e lo show del Covid

Il servizio mostrato poco dopo riassume la situazione del social Instagram dopo lo scoppio dei contagi fra i VIP che erano stati al Billionaire. Molte influencer, come affermato dagli opinionisti in studio, hanno elargito consigli e gestito i loro profili sfruttando il contagio per iniziare veri e propri show.

“Qui si è dimenticato il lockdown. E’ diventata una moda.” commenta Fiordaliso. “Queste cose sono da denuncia” prosegue.

“Non fatemi spegnere i microfoni, non l’ho mai fatto non voglio farlo ora. Abbiate rispetto e non parlatevi sopra” commenta Barbara d’Urso interrompendo i suoi ospiti, che litigano animatamente.

“Io sono stata sola col mio compagno, Ma quando incontri qualcuno è difficile evitare baci e abbracci, anche se non hanno la mascherina” dichiara Lory Del Santo.

“Il messaggio è che vai nei locali e ti prendi il covid. Non è il messaggio giusto.” conclude Antonella Mosetti. “Ti prenderai una querela, stai dicendo una inesattezza” prosegue la Mosetti parlando con Karina Cascella.

Il processo a Clark di Beautiful

Daniel McVicar è presente in studio come ospite. Di recente la sua ex-moglie lo ha accusato di maltrattamenti, portandolo ad affrontare un processo. L’attore interprete di Clark di Beautiful racconta la sua versione dei fatti.

Un servizio riassume in pochi minuti la storia d’amore fra Daniel e la sua ex-moglie, Virginia De Agostini conosciuta in occasione del programma Notti sul ghiaccio.

“Perchè tua moglie ha ritirato le denunce?” chiede Barbara d’Urso a McVicar. “Oltretutto il processo, essendo partito, sta continuando.” continua. “Non posso dirlo, siamo nel mezzo di un processo.” risponde l’attore. “Ma posso dire che rifiuto tutte le accuse. Ho vissuto una vita di basso profilo per mio figlio. Ma psicologicamente sono stato male.” continua.

“Io sono contro la violenza.” dice McVicar.

“Dimostrerai la tua innocenza con dei testimoni?” chiede la d’Urso all’attore. “Sì, sono tranquillo.”. “Però sappi che ci fosse la certezza che hai picchiato tua moglie non sarei così tranquilla.” commenta la conduttrice.

La busta choc: Soleil Sorge

La busta “choc” di Domenica Live contiene oggi il nome di una VIP molto discussa durante l’estate: Soleil Sorge.

“La verità l’abbiamo detta sia io che Iannone: non c’è stato nulla tra noi. Eravamo con amici in comune insieme, e basta” afferma Soleil Sorge. “Non mi sono posta problemi quando erano usciti i primi gossip. Ho pensato fosse ovvio che non c’è nulla tra noi” prosegue.

L’influencer rigetta le accuse: non era in cerca di notorietà. “Ho passato la mia estate in totale privacy.” afferma “Non ho bisogno di quella notorietà. Per caso mi son trovata tre ex ragazzi nel mondo dello spettacolo, ma appunto, ora basta.” prosegue.

“Però la tua intervista ha provocato la reazione di Iannone, perchè l’hai fatta?” chiede la conduttrice. “Perchè era il momento di dire basta alle dicerie” dice la Sorge. “Ma non è il mio tipo. Lui forse avrebbe voluto, mi ha chiamato alle 5 del mattino. Ma none era il momento per vedersi, ero con delle amiche” continua lei. E alle supposizioni di Barbara d’Urso la modella continua “Aveva altre intenzioni, me lo ha detto esplicitamente.”.

“Ho avuto un flirt con un altro vip, ma non si è saputo. Visto che non cercavo notorietà?” dichiara sorridente la Sorge. La d’Urso cerca di capire chi è il vip. “Se mi prometti che non apri la busta te lo dico.” scherza la modella.

La busta choc è firmata da un noto paparazzo: Alex Fiumara. “Soleil fa la sostenuta, ma il 19 agosto le serviva un paparazzo per farsi fotografare con lui in Sardegna. Ha fatto di tutto per apparire.” scrive il paparazzo. “Non è mai successo. Noi eravamo a conoscenza che ci stessero paparazzando. Ma non conosco paparazzi e non ne ho richiesti” si difende la Sorge.

Enzo Salvi e il pappagallo Fly

Enzo Salvi e il suo pappagallo Fly sono presenti in studio per raccontare l’accaduto di questa estate a Ostia. Un uomo colpisce il pappagallo di Enzo Salvi, Fly, con una pietra. Poi, non contento, l’aggressore colpisce Enzo Salvi, che si precipita sul suo amato pappagallo per sincerarsi delle sue condizioni.