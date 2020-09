Domenica In diretta 13 settembre - Ospiti prima puntata, Mara Venier Rai 1

Inizia oggi, 13 settembre, la nuova stagione di Domenica In, con la prima puntata in diretta dalle 14 su Rai 1. Conduce Mara Venier per il terzo anno consecutivo. La protagonista indiscussa della domenica televisiva ha deciso di confermare la formula dello scorso anno, ma con qualche possibile novità nel corso della stagione. La regia è di Alessandra De Sanctis.

Domenica In diretta 13 settembre – Ospiti Romina Power, Loretta Goggi, Anna Tatangelo, Claudio Amendola e Mika

Tra gli ospiti della prima puntata di Domenica In, sono attese Loretta Goggi e Romina Power. Mara Venier le ha ospitate in chiusura della passata stagione e ci ha tenuto a richiamarle per la prima diretta della nuova annata. Ma nella puntata del 13 settembre ci saranno anche Anna Tatangelo, Claudio Amendola e il comico Marco Mazzocca. Mentre, in collegamento video ci sarà Mika. Inoltre, è previsto uno spazio informativo con il Prof. Francesco Le Foche, Immunologo del Policlinico Umberto I.

In un’intervista rilasciata a maridacaterini.it, Mara Venier ha spiegato la scelta di non cambiare il format della trasmissione. Gli ottimi risultati dello scorso anno l’hanno spinta, insieme al Direttore di Rai 1 Stefano Coletta, a non spostare gli equilibri del programma. Tuttavia, la conduttrice ha detto anche di aver pensato alle possibili novità da introdurre. Ad esempio, nel corso della stagione potrebbe tornare il gioco con il pubblico da casa.

Intanto, Domenica In riprende dalle interviste amichevoli e rilassate agli ospiti in studio. Ingrediente vincente degli ultimi due anni, particolarmente apprezzato dal pubblico. Infine, Mara Venier ha parlato del grande affetto ricevuto durante il lockdown. Andava in onda in solitaria e trovava forza proprio nella gratitudine del pubblico. Anche per questo, l’obiettivo principale della nuova stagione è continuare raccogliere i ringraziamenti dei telespettatori.

Per le norme anti-Covid, in studio è previsto il ritorno dell’orchestra in formazione ridotta e un massimo di otto ospiti a puntata. Ancora nessuna possibilità di vedere pubblico in platea.

Inizia la diretta di Domenica In con Romina Power e Loretta Goggi

Mara Venier apre dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma la quarantacinquesima edizione di Domenica In. È la dodicesima conduzione per lei. Confermata la sigla iniziale “Eh..già” di Vasco Rossi.

Inizia la diretta con i saluti al pubblico: “Voglio dedicare questa edizione di Domenica In a Corrado, che tanti anni fa ha iniziato questa splendida avventura con il pubblico. Ho deciso di cominciare l’edizione con due amiche. Ci vogliamo tanto bene ed ho voluto ricominciare da una chiacchierata con loro”.

Partenza giocosa, con il “Ballo del qua qua”. Mara Venier dimostra di aver superato ottimamente la frattura al piede patita nei mesi scorsi, ma soprattutto di voler iniziare con grande leggerezza. Gioca con le due ospiti: mostra un fotoromanzo del 1970 di cui era protagonista Loretta Goggi. Legge tra gli sceneggiatori i nomi di Al Bano e Romina, ma le dirette interessate gridano al fake.

Scherzano, dicendo di essere le Charlie’s Angels italiane. E Mara Venier prende in giro Loretta Goggi, perché dimentica ogni anno il suo compleanno, il 29 settembre. Ne approfittano per cantare, insieme all’orchestra, 29 settembre di Lucio Battisti.

Subito dopo, Mara Venier spiazza tutti e parla di Casemiro, il nuovo grande amore di Romina Power. Nel video che va in onda, però, si vede che Casemiro è un grosso toro. Romina lo ha salvato dal macello quando era un vitellino.

Ora, il suo problema è trasferirlo in una fattoria adeguata, ma per poterlo fare deve prima castrarlo. Seguono minuti di ironia sulla castrazione…

Loretta Goggi dice di aver trovato un amore nei mesi scorsi, cioè le api.

Ma il suo primo amore, rimane Pillo, il cane della sorella Daniela. “Anche lui andrebbe castrato, ma rischia la prostatite”, dice la Goggi scherzando sulla prostatite di Briatore. Mara Venier ha l’espressione di chi spera che il momento passi presto.

Domenica In – Loretta Goggi parla del suo lavoro

Mara Venier ripercorre gli esordi di Romina Power e Loretta Goggi come attrici. Poi, palra con la Goggi della sua ritrovata vitalità lavorativa. L’attrice ha tre film in programma. Burraco fatale, con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro e Paola Minaccioni. Glassboy, con Giorgio Colangeli, e Ritorno al Crimine con Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Marco Giallini. Inoltre, ha partecipato a Rido perché ti amo di Paolo Ruffini e reciterà in una fiction ancora senza titolo di Cinzia TH Torrini.

Spiega di aver passato un lungo periodo complicato dopo la morte del marito Gianni Brezza, durante il quale si era rassegnata a non lavorare più. Poi, è arrivata la proposta di Carlo Conti con Tale e quale show. Si è rivelata l’occasione perfetta per capire cosa poteva ancora fare.

Finora, Domenica In diretta 13 settembre è una lunga chiacchierata a ruota libera tra amiche. Ottima per creare un’atmosfera rilassata, da salotto della domenica pomeriggio, ma senza un filo conduttore particolarmente sorprendente.

Mara Venier mette un po’ di pepe tra le due ospiti, chiamando un filmato con Romina Power e il marito di Loretta Goggi, Gianni Brezza. Ai tempi del video, Loretta Goggi ancora non lo conosceva, ma accetta le scaramucce di gelosia con Romina. Sono emozionate nel ricordare le loro grandi storie d’amore, ma anche l’impegno per essere indipendenti dai rispettivi mariti. Romina aggiunge: “Non ho mai più pensato di ricostruirmi una storia con un compagno di vita. Penso che non potrei più vivere la mia vita con un uomo. Ho un equilibrio con figli e nipoti che voglio conservare”. La prima parte si conclude all’insegna della commozione. La Venier ricorda Taryn, sorella di Romina, morta a giugno, e la stesso Goggi cede alle lacrime, in un momento di grande empatia.