Lunedì 28 Settembre 2020 va in onda Illuminate 3 con Casa Mondaini. Si tratta di uno speciale in seconda serata e in prima visione della durata di 45 minuti.Protagonista Lucia Mascino. La regia è di Maria Tilli.

Illuminate 3 Casa Mondaini con la tata Giorgia Trasselli

Sono trascorsi dieci anni dalla morte di Sandra Mondaini e Illuminate 3 dedica la puntata alla grande artista. Era il 21 settembre 2010 quando l’indimenticabile Sandra scomparve all’ospedale San Raffaele di Milano. Attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana, la sua vita privata e professionale è indissolubilmente legata a quella del marito Raimondo Vianello. Una coppia che ha scritto le miglori pagine della toria del varietà e dello spettacolo italiano.

Nello speciale in onda il 28 settembre si ripercorre la sua grande avventura umana e artistica partendo da un espediente. La celebre tata di Casa Vianello, Giorgia Trasselli, invita l’attrice Lucia Mascino a partecipare ad un’asta di beneficenza dedicata a Sandra Mondaini nell’anno del decimo anniversario dalla sua scomparsa.

Questa è l’occasione ideale per ripercorrere la vita straordinaria della prima soubrette comica della tv italiana. Ci si sofferma sulla sua carriera artistica sessantennale strettamente legata a quella del marito.

Gli ospiti che intervengono

Sono molti gli ospiti che intervengono. Ognuno ricorda l’artista e fornisce la testimonianza del proprio rapporto di stima e amicizia con la protagonista. Una persona che, nella sua esistenza, si è trovare a fare scelte di vita spesso difficili e mai scontate.

Tra i numerosi testimoni illustri che arricchiscono lo speciale, ci sono amici, parenti e colleghi. I telespettatori incontrano la figlia e il nipote “adottivi” Rosalie e John Mark Magsino. Ma sono presenti anche personaggi dello spettacolo come Antonella Elia, Giancarlo Magalli e Gerry Scotti che si affaccia ai microfoni della Rai.

Tra l’altro vengono ricordati i molti varietà televisivi e radiofonici i cui Sandra Mondaini è stata protagonista. Si parla anche dei diversi film e telefilm, fra cui la nota sitcom Casa Vianello, andata in onda per circa vent’anni.

Illuminate 3 le altre protagoniste

Come avvenuto nelle due stagioni precedenti, anche nella terza Illuminate racconta grandi donne italiane che si sono affermate in vari settori: dalla moda alla medicina, dalla politica alla ricerca scientifica. Tra queste c’è Sandra Mondaini protagonista della puntata di lunedì 28 settembre. Ma sono prevista anche Alda Merini, Anna Magnani, Susanna Agnelli.

Ogni appuntamento ha la durata di un’ora. La produzione è della Anele.