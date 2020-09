Disconnessi on the road è il nuovo programma in onda su Italia 1 a partire da mercoledì 23 settembre. L’appuntamento è in seconda serata sulla giovane rete Mediaset per cinque settimane consecutive.

Disconnessi on the road Puntate

L’obiettivo di Disconnessi in the road è far conoscere al pubblico di Italia 1 luoghi del nostro Paese tutti da scoprire, piccoli gioielli ancora poco noti, che possono essere facilmente raggiunti. Oasi di serenità in cui rifugiarsi per potersi rilassare da soli oppure in compagnia di perspne care.

Disconnessi On The Road è il diario di viaggio che, nel corso di 5 appuntamenti settimanali racconta il tour in Italia di tre amici Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi.

I tre personaggi, noti per aver partecipato ai principali reality di Cologno Monzese, vanno in giro per lo Stivale animati da curiosità e desiderio di scoprire proprio gli angoli di paradiso nascosti e vicini alle grandi città. Il tutto per condividere insieme esperienze e ricordi.

È quanto Paolo, Paola e Giulia fanno in ognuna delle 5 puntate di Disconnessi On The Road.

Come avviene il viaggio e le tappe

A bordo di un pulmino vintage, i tre partono da Milano, Roma e Napoli alla scoperta di posti di grande bellezza a poca distanza dai capoluoghi e dai grandi centri urbani.

L’Italia possiede molte location preziose e poco conosciute. Lo dimostra anche la presenza di 55 siti Unesco riconosciuti nella Penisola, numero record al pari della Cina. Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi visitano posti spettacolari. E poi li fanno conoscere attraverso i loro racconti. Inoltre fanno incontri a sorpresa lungo il percorso. E trovano anche l’occasione di svelare le esperienze più belle che, in passato, hanno caratterizzato la loro vita.

In ogni appuntamento, Disconnessi On The Road arriva in location non lontane dal punto di partenza, senza tralasciare tappe intermedie altrettanto ricche di fascino.

Alcune tappe sono: La Val Trebbia e le Grotte di Rescia in Lombardia, le Cascate di Montegelato nel Lazio, le Grotte di Pertosa Auletta e Ascea Marina in Campania.

Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, ricordano i momenti perfetti del realax.

Repliche e riferimenti web

Il programma è in replica il lunedì sera su Italia 1 dopo Tiki Taka. Il viaggio di Disconnessi On The Road continua anche sui social dei ragazzi con backstage, anteprime, curiosità e tips di viaggio. Gli hashtag ufficiali sono #ilparadisodietrolangolo e #disconnessiontheroad.). La casa di produzione è Me Productions.