Inizia su Rai 2 la serie Mare fuori con la prima puntata. Racconta le vicende di un gruppo di ragazzi rinchiusi in un carcere minorile perchè devono pagare il loro debito con la giustizia. Sei le puntate previste: ogni settimana vengono proposto due episodi. I titoli questa sera sono Vite spezzate e Educazione criminale. La regia è di Carmine Elia che ha già diretto fiction come La Porta Rossa.

Nel cast Carolina Crescentini è Paola, il direttore dell’Istituto di pena. Accanto a lei ci sono il comandante di Polizia Penitenziaria Massimo e l’educatore dei giovani detenuti Beppe. Tutti e tre fanno parte della struttura penitenziaria minorile ed avranno un ruolo determinante per aiutare i giovani a pentirsi dei propri errori.

Mare Fuori prima puntata – Episodio 1 – Vite spezzate

Vediamo le anticipazioni del primo episodio dal titolo Vite spezzate.

Filippo Ferrari e Carmine Di Salvo, due ragazzi detenuti, vengono da due realtà opposte. Il primo è milanese, benestante e pianista talentuoso. Il secondo è napoletano e appartiene a una famiglia del “sistema” ma a differenza dei suoi ha scelto un lavoro onesto e il suo sogno è quello di fare il parrucchiere.

Il destino però ha deciso di fare lo sgambetto a entrambi: Filippo e Carmine si trovano a condividere la stessa cella in un Istituto di Pena Minorile a Napoli.

Filippo, dopo una serata in discoteca a base di MDMA (ecstasy) con i suoi amici, si ritrova in cima a una torre a sfidare il suo migliore amico in una prova di coraggio. Purtroppo la sfida finisce in tragedia e su Filippo si abbatte l’accusa di omicidio. Carmine, invece, quando uno dei ragazzi del clan rivale tenta di violentare la sua fidanzata, lo uccide con le forbici da parrucchiere.

Mare Fuori prima puntata – Episodio 2 – Educazione criminale

Carmine e Filippo entrano nell’Istituto di Pena Minorile, il primo ne conosce le regole, Filippo al contrario sembra atterrato su un altro pianeta. Viene subito ribattezzato “O’ Chiattillo” (Il Signorino) dagli altri ragazzi. Ciro, il boss dei detenuti, sembra incuriosito dal Chiattillo e in cambio dei suoi servizi gli offre la propria protezione. Nel frattempo Carmine viene brutalmente malmenato da uno scagnozzo di Ciro, Pino. Il comandante Massimo non mostra di preoccuparsi troppo : quando in un gruppo – già di per sé complesso – si inseriscono nuovi elementi si verificano sempre delle scosse di assestamento.

È in questi momenti che bisogna vigilare senza intervenire. La direttrice, Paola Vinci, non è della stessa opinione e punisce i ragazzi. Filippo, convinto che il magistrato gli stia per assegnare gli arresti domiciliari rifiuta la protezione di Ciro e non esegue i suoi ordini. Per tutta risposta a mensa Filippo è vittima dell’ennesima umiliazione e reagisce offendendo pesantemente Ciro e i suoi scagnozzi. Sfortunatamente il magistrato non concede gli arresti domiciliari a Filippo che è condannato a rimanere nella fossa degli stessi leoni che ha appena sfidato.

Mare Fuori – il cast completo

Di seguito il cast del film Mare Fuori e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori