Ha per titolo Giovani e famosi la serie di documentari dedicati alle nuove generazioni. A raccontare le storie racchiuse in sei puntate complessive è Alberto D’Onofrio. L’appuntamento è in seconda serata su Rai 2 a partire dal 6 ottobre.Ogni puntata ha la durata di 52 minuti.

Giovani e famosi i protagonisti

Giovani e famosi è la quarta serie di documentari sui giovani. Arriva dopo Giovani e ricchi, Giovani e…, Giovani e Influencer, gestiti tutti da Alberto D’Onofrio in veste di autore e conduttore.

Questa volta D’Onofrio racconta i giovani che sono diventati famosi in vari settori: la musica, lo sport, la nutrizione, il social e il web. Le sei puntate mettono in evidenza che, spesso, il successo non è arrivato facilmente. I protagonisti lo hanno inseguito con caparbietà ed hanno hanno dovuto confrontarsi anche con difficoltà, timori, aspirazioni inizialmente disattese. Alcuni hanno compreso, sulla propria pelle, che spesso, la notorietà è fonte di sofferenza e di disagi.

I protagonisti di questa edizione spaziano in vari campi.D’Onofrio li presenta e li racconta al grande pubblico. Raccoglie le loro testimonianze, li inquadra nelle discipline in cui hanno primeggiato. In ognuno degli appuntamenti ci sono due personaggi di cui conosciamo la storia. Li sentiamo parlare, raccontare se stessi, rievocare il passato, e soprattutto proiettarsi verso il futuro. Ognuno alla propria maniera.

I personaggi delle puntate

Ecco come sono suddivisi i personaggi nelle sei puntate in programma

Il 6 ottobre i telespettatori conoscono Gianmarco Tamberi, campione di salto in alto italiano, campione mondiale indoor a Portland 2016 e campione europeo ad Amsterdam 2016. Inoltre è detentore del record nazionale sia outdoor che indoor.

Il secondo personaggio era Deborah Lettieri, in arte Gloria di Parma. La ballerina e modella viene da Parma e ha conquistato il Crazy Horse, tempio dell’erotismo dedicato ballo, alla musica, al nudo d’arte e ai giochi di luci sui corpi nudi perfetti. Non accadeva dagli anni Settanta con la piemontese Rosa Fumetto

Nella seconda puntata incontreremo gli chef stellati Floriano Pellegrino ed Isabella Potì.

L’appuntamento successivo, il terzo, prevede la presenza delle cantanti Trap Chadia Rodriguez e Luna Melis.

Si prosegue con Nicole Rossi ex protagonista de Il Collegio e Pechino Express e con la sciatrice campionessa del mondo Marta Bassino protagonisti

I Q4 e Marta Losito sono i protagonisti della quinta puntata.I Q4 sono una crew di creators nata su Tik Tok. I componenti sono: Gianmarco Rottaro, Diego Lazzari, Lele Giaccari e Tancredi Galli. Marta Losito è considerata una delle tiktoker più importanti e seguite in Italia.

Infine, la campionessa mondiale di Muay Thai Jleana Valentino e il giovanissimo Chef Valerio Braschi arrivano nella sesta e ultima puntata.