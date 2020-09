Ascolti Tv lunedì 28 settembre 2020. Cresce di un punto di share il Grande Fratello Vip 5 e supera, di poco, la quinta puntata di Nero a metà 2. L’ultimo appuntamento di Boss in incognito perde due punti di share. Quarta Repubblica al di sotto del 5%.Il ritorno di Antonella Clerici al 15.38%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 28 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Nero a Metà 2 ha raggiunto 4.862.000 telespettatori con 19.21% e 4.524.000 con 21.75%

Su Rai 2 Boss in Incognito ha registrato 1.484.000 spettatori con 6.17%

Su Rai 3 Presa Diretta ha raggiunto 1.529.000 spettatori con 6.35%

Su Canale 5 Grande fratello Vip 5 ha ottenuto 3.130.000 spettatori con 19.76%

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha interessato 863.000 telespettatori con 4.84%.

Su Italia 1 The Foreigner ha intrattenuto 1.463.000 persone con 6.36%

Su La 7 Sette Anni in Tibet ha registrato 469.000 persone con 2.28%

Su Tv8 Gomorra 3 è seguita da 639.000 telespettatori con 2.74%.

Su NOVE The Untouchables – Gli intoccabili: 347.000 spettatori con 1.58%.

Ascolti Tv lunedì 28 settembre 2020, la fascia preserale La prima puntata di L’Eredita, nuova edizione, al 22.4% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.891.000 con 19.63%. L’Eredità: 4.285.000 con 22.4% Su Rai 2 Hawaii Five O ha raccolto 604.000 persone con 3.5% Su Rai 3 Blob: 1.057.000 spettatori con 4.63%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.871.000 con 13.69%.Caduta Libera 3.421.000 con 18.8% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 859.000 telespettatori con 3.9% Su Italia 1 CSI NY ha raggiunto 490.000 spettatori con 2.3% Su La 7 The Good Wife: 143.000 con 1.1% e 191.000 con 1.1% Su Tv8 Cuochi di Italia raggiunge 302.000 spettatori con 1.4%. Ascolti Tv lunedì 28 settembre 2020, l’access prime time Vince di poco Striscia, la puntata si è conclusa quindici minuti dopo Soliti ignoti Su Rai 1 Soliti Ignoti: 4.693.000 spettatori con 18.17%. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.022.000 telespettatori con 3.91% Su Rai 3 Tutto su Mia Madre: 1.057.000 telespettatori con 4.34%. Un Posto al Sole: 1.654.000 con 6.43% Su Canale 5 Striscia la Notizia, prima puntata: 4.830.000 spettatori con18.61% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.201.000 con 4.84% e 1.035.000 con 4% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.104.000 persone con 4.33% ha registrato 1.104.000 persone con 4.33% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.989.000 persone con 7.7% Su Tv8 Guess My Age ha giocato con 501.000 telespettatori con 2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 597.000 spettatori con 2.3%.

Ascolti Tv lunedì 28, daytime mattutino

E’ sempre mezzogiorno inizia con il 15.38%. I fatti vostri oltre il 7%. Ogni mattina sotto l’1%. Crollano le Ricette all’italiana.

Su Rai 1 Storie Italiane 910.000 con 16.9% e 998.000 con 15.1%. È sempre mezzogiorno: 1.857.000 con 15.38% 910.000 con 16.9% e 998.000 con 15.1%.1.857.000 con 15.38%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 397.000 con 5.52% e 810.000 con 7.13%.

Su Rai 3 Agorà: 461.000 spettatori con 8.43%. Elisir: 513.000 con 7.62%

Su Canale 5 Forum: 1.555.000 telespettatori con 17.34%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 85.000 con 1.22% e 178.000 con 1.43%

Su La 7 L’Aria che Tira: 372 .000 con 5.56% e 469.000 con 3.79%

Su Tv8 Ogni Mattina: 54.000 con 0.9%. Ogni Mattina Dopo il TG: 117.000 con 0.8%.

Ascolti Tv lunedì 28, day time pomeridiano

La D’Urso leader del day time pomeridiano

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.450.000 con 10.67%. Il Paradiso delle Signore: 1.857.000 con 16.94%. La Vita Diretta: 1.496.000 con 13.5%

Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul: 466.000 con 3.34%.

Su Rai 3 Geo 1.175.000 persone con 10.4%

Su Canale 5 Uomini e donne 2930.000 con 22.73%.Pomeriggio Cinque 1.526.000 con 14.76% e 1.712.000 con 14.8%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 842.000 con 6%

Su Italia 1 GF Vip 330.000 con 2.9%

Su La 7 Tagadà: 390.000 con 3.15%. Senti chi mangia 159.000 con 1.54%.

Su Tv8 Vite da Copertina ha intrattenuto 141.000 spettatori con 1.3%

Ascolti Tv lunedì 28 settembre 2020, seconda serata

Ancora te Teche per riempire la seconda serata di Rai 1

Su Rai 1 Techetechetè – Renato, Loretta, Giorgio: 888.000 con 7.87%. S’è fatta notte: 398.000 con 5.52%.

Su Rai 2 Una pezza di Lundini: 386.000 con 2.20%. Stracult Live Show 188.000 con 1.8%

Su Rai 3 lluminate – Sandra Mondaini 778.000 con 5.1%. TG3 Lineanotte: 445.000 con 5.34%.

Su Canale 5 GF Vip Night: 1.376.000 con 29.01%

Su Rete 4 Festivalbar Story: 139.000 telespettatori con 3.21%.