Vita segreta di Maria Capasso è il film proposto questa sera da Rai 4. La pellicola è di genere drammatico, ha la durata di un’ora e 36 minuti ed è datata 2019. La produzione è italiana.

Vita segreta di Maria Capasso – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Salvatore Piscitelli. Personaggi principali sono Maria Capasso interpretata da Luisa Ranieri, Pasquale a cui dà il volto l’attore Nello Mascia e Gennaro, ovvero Daniele Russo. La sceneggiatura è di Carla Apuzzo in collaborazione con Piscitelli.

La produzione è della Paloma e Zocotoco in collaborazione con Vision Distribution.

Le riprese si sono svolte a Napoli, sono durate cinque settimane, tra giugno e luglio 2018. Le principali zone della città interessate al set sono Posillipo e il Vomero. Molte scene sono state girate anche al quartiere di Monteruscello a Pozzuoli.

Vita segreta di Maria Capasso – trama del film in onda su Cielo

La vicenda raccontata si svolge a Napoli. Protagonista è Maria, una giovane donna del Sud, sposata con un operaio e madre tre figli. Per aiutare il bilancio familiare, fa la manicure part time.

La famiglia vive in un modesto appartamento nelle case popolari alla periferia della città. Nonostante l’evidente povertà, Maria ha una esistenza dignitosa. Aiuta i figli nella crescita, è una madre affettuosa e una moglie fedele.

Purtroppo il destino ha deciso diversamente per lei. La tragedia della morte del marito si abbatte su di lei e stravolge la sua vita. L’uomo, prima si ammala gravemente e poi muore dopo alcuni mesi.

Il futuro si riempie di incertezze e di paura. Maria non ha mezzi di sostentamento se non quel lavoretto di manicure che non le consente di accudire tre figli. Ma lei non si arrende.E, per assicurare alla famiglia i mezzi necessari, è disposta a tutto.

A suo favore giova la giovane età, solo 37 anni, la prorompente bellezza, il coraggio e, soprattutto una innata intraprendenza. Conosce Gennaro, ricco proprietario di un autosalone e ne diventa l’amante.E’ l’inizio della “vita segreta di Maria Capasso”.

Il finale del film

Gennaro, che non è un personaggio pulito, un giorno le propone di trasportare un carico di cocaina da Napoli a una città della Svizzera.In cambio verrà pagata molto bene.

E’ solo il primo passo della scalata della Capasso in una società dominata dalla criminalità. Certo, adesso ha le possibilità economiche e può permettersi un’esistenza sognata da quando era una ragazzina. Ma tutto ha un prezzo. E Maria, che nel frattempo, è diventata una donna senza scrupoli,dovrà imparare dolorosissime lezioni e condurre fino in fondo la sua guerra. Tra sofferenze e perdite di persone care.

Vita segreta di Maria Capasso – il cast completo

Di seguito il cast del film Vita segreta di Maria Capasso in onda su Rai 4 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori