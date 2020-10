Falchi è il film che propone oggi Rai 4. La pellicola è di genere poliziesco, è datata 2017 ed ha la durata di un’ora e 37 minuti. La produzione è italiana.

Falchi film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Tony D’Angelo, figlio del noto cantante napoletano Nino che si è affermato nel mondo dello spettacolo realizzando cortometraggi. Protagonisti principali sono Peppe interpretato da Fortunato Cerlino e Francesco ovvero Michele Riondino. Stefania Sandrelli, invece, è donna Arianna. Fortunato Cerlino si è fatto conoscere per aver dato il volto al celebre Pietro Savastano di Gomorra-la serie. In piccolo cameo, come conducente di un taxi, c’è anche Nino D’Angelo.

Le musiche sono scritte da Nino D’Angelo. Le riprese sono state realizzate tra Napoli e Castelvolturno in provincia di Caserta.

La produzione è della Minerva Pictures Group e Figli del Bronx con Rai Cinema che adesso porta il film in tv.

Falchi film – trama del film in onda su Cielo

Protagonisti della vicenda raccontata sono due “Falchi”, ovvero due poliziotti in borghese della sezione speciale della Squadra Mobile.I loro nomi sono Peppe e Francesco. Peppe è un personaggio difficile, dalle sfumature oscure e contraddittorie. Francesco è più giovane e impulsivo e soffre di acuti problemi psichici oltre che essere tossicodipendente.La sezione a cui appartengono e preposta ad affiancare le indagini sulla criminalità organizzata.

I due sono completamente immersi nel proprio ruolo. E, a bordo della loro moto, cercano di contrastare, in modo spregiudicato, la criminalità organizzata. Usano metodi poco ortodossi e girano la città da un capo all’altro, dalle periferie più degradate, dove i casi di delinquenza sono all’ordine del giorno, fino ai quartieri più aristocratici.

Il loro capo è l’Ispettore Marino che loro considerano una sorta di padre.

I due amici sono dediti al loro lavoro e lo vivono come una vera e propria missione. Ma queste imprese spericolate trasformano i due efficienti agenti in persone in costante tensione psicologica. Nella vita privata di Peppe e Francesco però ci sono alcuni segreti. Che presto verranno allo scoperto.

Falchi – il cast completo

Di seguito il cast del film Falchi film in onda su Rai 4 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori