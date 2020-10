Torna Detto Fatto a partire dal 26 ottobre su Rai 2. Il factual propone guide e tutorial per risolvere i problemi di tutti i giorni, in compagnia della conduttrice Bianca Guaccero. Non mancano momenti talk, per intrattenere con leggerezza i telespettatori. Molte le novità della nuova edizione, a cominciare dall’orario di messa in onda: le 14.55, non più le 14.00. Ecco le altre.

Presente il nuovo spazio chiamato A tu per tu(torial). In ogni puntata un personaggio famoso diverso si mette in gioco con un tutorial proposto dalla conduttrice. La prima ospite di questo pomeriggio è Orietta Berti.

Il secondo format misto talk-tutorial è invece affidato a Jonathan Kashanian, che nelle precedenti edizioni realizzava le sue personali e variegate classifiche settimanali. Stavolta, Jonathan propone “Il teuccio delle 5”, durante il quale lo chef new entry Natale Giunta propone merende che richiedono poco spazio per essere realizzate: giusto un carrello portavivande. Diverte il richiamo e la voluta assonanza fra “il caffeuccio”, diventato virale anche su internet, di Barbara d’Urso, e “il teuccio” di Jonathan.

Infine, l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina e Justine Mattera parlano del problema degli haters su internet, e di body shaming; mentre Yvonne Sciò collabora al tutorial sulla moda realizzato dal make-up artist dei vip Simone Belli.

Seguiamo adesso la diretta della puntata.

Detto Fatto 26 ottobre, la diretta

“Cercheremo di alleggerirvi un po’ il cuore” esclama la conduttrice Bianca Guaccero in apertura. Poi, introduce la prima tutor, Elisa D’Ospina. “Ho il cuore che mi batte a mille, nemmeno nella prima edizione ero così emozionata” afferma la D’Ospina.

L’esperta di moda e la conduttrice si spostano nello spazio dedicato ai talk: il giardino d’inverno, come lo chiama la Guaccero. E iniziano a parlare del tema della giornata: il body shaming. Alcune delle foto della bellissima Elisa scattate questa estate sono state colpite dagli haters, i cosiddetti odiatori del web. Oggetto del contendere “le forme” di Elisa D’Ospina, che non è di certo la prima donna vittima dell’odio del Web. Come lei, tantissimi uomini, donne, ragazzi e ragazze sono oggettificati/e e criticate perché non rientrano nei canoni di bellezza comuni.

Sara è una giovane ragazza ospite del programma, che si è rivolta sui social a Elisa per avere consigli e migliorare il proprio guardaroba. Inizia una sfilata con vari abiti che la D’Ospina ritiene starebbero benissimo a Sara.

Poco dopo, Sara racconta la sua esperienza con il bullismo e il body shaming. Per la prima volta, racconta anche di una brutta esperienza vissuta qualche anno fa. Un uomo di cui era innamorata e con cui aveva una relazione l’ha picchiata in un eccesso di gelosia. “All’inizio la sua gelosia mio faceva sentire desiderata. Poi ha esagerato” racconta Sara.