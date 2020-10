La serie Io ti cercherò va in onda con gli ultimi episodi Due Padri e Le divise. L’appuntamento è su Rai 1 questa sera, lunedì 26 ottobre alle 21.25. Si tratta dell’ultima puntata della fiction interpretata da Alessandro Gassmann e Maya Sansa.

Io ti cercherò regia, protagonisti, location, anticipazioni

La regia è di Gianluca Maria Tavarelli. Autori della sceneggiatura sono Leonardo Fasoli, Monica Rametta, Maddalena Ravagli e Massimo Bavastro

Il protagonista Valerio Frediani, interpretato da Alessandro Gassmann, scopre la verità sulla morte del figlio Ettore, il giovane attore Luigi Fedele.

L’obiettivo viene raggiunto grazie all’aiuto di Sara (Maya Sansa) sua ex fidanzata, ora sposata e con una nuova famiglia. Ma è stato indispensabile anche il contributo della fidanzata di Ettore, Martina, interpretata da Zoe Tavarelli.

Valerio porta alla luce segreti nascosti nel passato dei protagonisti. Vediamo, nei dettagli gli eventi che accadono nei due episodi finali.

Io ti cercherò episodio Due padri, trama

Nell’episodio Due padri, Valerio Frediani studia le mosse del capo piazza di Ostia. Con una decisione pericolosa, si prepara a rapinarlo per costringerlo a incontrare i suoi superiori. Nella speranza di avere altre notizie convince Sara ad assecondarlo. Ed è proprio grazie a un gps procurato da Sara che riesce a seguirne le tracce fino all’Eur, Qui osserva che l’uomo incontra due loschi figuri a bordo di una berlina scura. Valerio fotografa la targa.

Attraverso un controllo effettuato da Sara sui database della polizia, i due scoprono che il proprietario dell’auto è l’avvocato calabrese Giuseppe La Gioia.

Il legale è anche amministratore della PGS. Si tratta della società di sicurezza privata che risulta dunque legata al clan di Ostia.

Sara, intanto, è rimasta al suo fianco nonostante la violenta reazione del marito Roberto (Giordano De Plano). E la sua presenza è stata di grande aiuto a Valerio. padre disperato. Valerio pedina La Gioia scoprendo che l’avvocato sta per incontrare una persona che conosce molto bene. L’ex poliziotto, tra tanti drammi che l’hanno colpito, finalmente riceve una bella notizia da Martina. La ragazza aspetta un figlio da Ettore. La vita continua, nonostante tutto.

Io ti cercherò trama Le Divise

Nell’ottavo episodio dal titolo Le Divise, la situazione diventa sempre più pericolosa per Valerio che rischia la sua stessa vita. Infatti scopre che qualcuno vicino a lui sa più di quanto non voglia far credere.E’ suo fratello Gianni che conosce molti più particolari sulla morte di Ettore di quanto non voglia far credere. Secondo Valerio potrebbe essere compromesso nell’omicidio. Ma gli servono altre prove per scoprire chi c’è davvero dietro la morte del figlio e rendergli giustizia.

Insomma Valerio scopre scopre una realtà dura, violenta alimentata da interessi criminali. La puntata si conclude con la speranza di rivedere Ettore negli occhi di Martina ed in quella dei giovani ragazzi amici del figlio.

Io ti cercherò è una coproduzione di Rai Fiction e la Publispei di Verdiana Bixio.

La serie è fruibile in streaming anche su RaiPlay.