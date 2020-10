Domenica In torna domenica 1 novembre con l’ottava puntata di questa nuova edizione e nuovi ospiti. L’appuntamento con la padrona di casa Mara Venier è alle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Come al solito protagonisti dello spettacolo sono sia in presenza in studio che in collegamento.

Domenica in ospiti 31 ottobre Giorgio Panariello

Primo ospite di Mara Venier è Giorgio Panariello. Il popolare showman e giudice di ‘Tale e Quale Show’ è in studio per presentare il suo libro autobiografico ‘Io sono mio fratello’. E’ l’omaggio dell’attore e comico al fratello Franco scomparso prematuramente.

Panariello custodisce una storia di sofferenza e di dolore. Lui e il suo fratello minore sono stati abbandonati dalla madre subito dopo la nascita. Giorgio fu affidato ai nonni materni, Franco invece venne portato in un istituto. Mentre Giorgio cresce e diventa uno degli uomini di spettacolo più amati d’Italia, Franco cade nella tossicodipendenza. Fino alla tragica fine. Adesso, per la prima volta Panariello ha deciso di aprire il suo animo e di condividere la sua storia con il pubblico.

Domenica in ospiti 31 ottobre arriva Beppe Fiorello

Ecco un’altra promozione, televisiva questa volta. Arriva Beppe Fiorello che si racconta tra carriera e vita privata. Il popolare attore è presente per presentare la fiction di Rai 1 “Gli orologi del diavolo” in onda a partire dal 2 novembre. Accanto a lui Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. La fiction è ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi, finito nelle mani dei narcotrafficanti e protagonista di una storia di grande impatto in cui lo Stato alla fine lo ha abbandonato

Lo spazio musicale e l’informazione scientifica nel salotto della Venier

Per lo spazio musicale è in studio Max Pezzali. L’artista è dalla Venier per presentare il suo ultimo singolo “Qualcosa di nuovo”.

Mentre, per lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica, interviene, questa volta, l’infettivologo Marco Bassetti. Il professore è in collegamento da Genova e farà il punto sulla situazione in Italia in merito all’aumento dei contagi da coronavirus.

Infine, Nunzia De Girolamo, risultata positiva, racconterà come sta affrontando questo periodo di quarantena.

Domenica in ospiti 31 ottobre, torna il talk dedicato a Ballando con le stelle

Dopo una settimana di assenza, torna il talk dedicato a Ballando con le stelle. La Venier con personaggi in studio legati al dance show, commenta la puntata anda in onda la sera prima.

Opinionisti in studio saranno Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Alberto Matano.

Invece le coppie di ballerini Vittoria Schisano, Marco De Angelis, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira sono in collegamento.

La puntata è fruibile in streaming su RaiPlay.