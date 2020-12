Tv8 propone oggi il film dal titolo Una tradizione di famiglia. Si tratta di una pellicola statunitense datata 2018. Il genere è una commedia romantico sentimentale ambientata nel periodo delle festività natalizie. La durata è di un’ora e 30 minuti.

Una tradizione di famiglia film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Steven R. Monroe che ha contribuito anche alla scrittura del soggetto e alla sceneggiatura, insieme a David Golden e Marcy Holland.

Protagonisti principali sono Nikki Deloach che interpreta Samantha e Mike Faiola che dà il volto al personaggio di Simon.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Vancouver capoluogo della Columbia Britannica.

La produzione è della Front Street Pictures in collaborazione con Crown Media Productions. Il titolo originale è Reunited at Christmas.

Il film è andato in onda oltreoceano su Hallmark Channel il 21 novembre 2018.

Una tradizione di famiglia – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista la famiglia Murphy che rispetta da sempre la tradizione di trascorrere le festività natalizie nella casa di famiglia. Ogni anno infatti tutti i componenti del nucleo familiare Murphy si riuniscono intorno ai nonni.

Questa volta però la situazione è diversa. Infatti la famiglia Murphy sta per vivere un Natale speciale. La nonna della protagonista Samantha purtroppo è venuta a mancare. E già da alcuni anni il Natale risente della sua assenza. Ma prima di morire l’anziana signora aveva espresso il desiderio di vedere riunita tutta la famiglia a casa per il periodo natalizio.

Quest’anno Samantha, che intanto è fidanzata con Simon, porta il suo ragazzo nella casa dove sono soliti trascorrere i lunghi giorni di Natale.

Simon conosce così per la prima volta i genitori di Samantha che sono divorziati. Stringe per la prima volta la mano anche alla sorella di Samantha e a suo marito.

Samantha però non sa che Simon ha in serbo per lei una sorpresa. Infatti ha deciso da tempo di chiederle di sposarlo proprio durante i giorni trascorsi nella casa di famiglia.

Il finale del film

Quando Samantha riceve la proposta di matrimonio dinanzi a tutti i suoi familiari, lei non può che essere felice e lo dimostra apertamente. Però la sua situazione psicologica non è delle migliori. Infatti Samantha conosce molto bene le peripezie dei suoi genitori che si sono separati ed hanno avuto grandissimi scontri tra di loro proprio a causa del divorzio.

Viene assalita così dal dubbio di essere stata troppo precoce nella risposta positiva. Inoltre nel corso delle festività natalizie i due fidanzati troveranno molti ostacoli per programmare il proprio futuro. Alla fine un colpo di scena conclusivo suggella l’happy ending. E Samantha è sicura che sia stata la nonna a benedire il proprio fidanzamento.

Una tradizione di famiglia – il cast completo

Di seguito il cast del film Una tradizione di famiglia e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori