Venerdì 11 dicembre, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici.

Il terzo appuntamento dello show canoro dedicato agli over 60 è incentrato sulle ultime Blind Auditions, ovvero le audizioni al buio. Infatti i coach questa sera devono completare i loro team per proseguire allo step successivo, i Knock out, nel quale i concorrenti propongono il cavallo di battaglia. A quel punto selezionano coloro che potranno accedere alla finale di The Voice Senior, prevista domenica 20 dicembre.

Al momento le squadre della Bertè, dei Carrisi e di Gigi D’Alessio sono formate da 6 membri ciascuna. Mentre il team Clementino è composto da 7 aspiranti cantanti.

Inoltre ogni sabato, alle ore 15:40, Rai 1 in The Voice Senior il viaggio, ripropone i momenti più divertenti della puntata del prime time.

The Voice Senior 11 dicembre, diretta, terza puntata

Nella terza puntata di The Voice senior proseguono le Blind Auditions.