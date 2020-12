Ha per titolo Troppa grazia il film proposto oggi da Rai 2. La pellicola di una commedia prodotta in Italia nel 2018. Ha la durata di un’ora e 50 minuti. La fruizione è aperta ad un pubblico trasversale. La storia, in una maniera singolare, vuole porre l’attenzione sui problemi ambientali e sugli scempi che, troppo spesso, vengono effettuati sul territorio.

Troppa grazia – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Gianni Zanasi. Protagonisti sono: Alba Rohrwacher nel ruolo di Lucia Ravi, Elio Germano che interpreta Arturo e Giuseppe Battiston che è Paolo.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare nel Lazio. Le location interessate sono Viterbo, Tarquinia e Acquapendente.

La produzione è della BC Movie in collaborazione con Pupkin Production.

Troppa grazia – trama del film in onda su Rai 2

La vicenda raccontata ha come protagonista Lucia è una diplomata che cerca, come geometra di guadagnare facendosi assegnare mappature e indagini catastali.

La giovane sta vivendo una difficile relazione sentimentale. Il suo rapporto con il compagno Arturo sta per concludersi. Inoltre ci sono i problemi legati all’adolescenza della figlia Rosa.

Poi un giorno sembra arrivare l’occasione tanto attesa. Paolo, imprenditore della zona legato all’amministrazione comunale, le affida la realizzazione della mappatura del territorio su cui dovrà sorgere “l’Onda”. Si tratta di una imponente opera edilizia che, se effettuata, deturperà completamente il panorama collinare in cui Lucia è cresciuta.

Il finale del film

Nel corso del suo lavoro, Lucia è invasa dai rimorsi di coscienza perchè si è accorta della irregolarità delle procedure legate all’acquisizione dei terreni.

Mentre è così preoccupata, incontra una giovane donna di grande bellezza. Istintivamente crede che si tratti della Madonna. La visione le ordina di bloccare i lavori di costruzione per l’Onda e di edificare una chiesa in quei luoghi.

Credendo di essere impazzita, Lucia rifiuta di prestar fede sia alla visione sia alle parole della giovane donna.

Ma la visione esce dai confini spirituali e diventa sempre più fisica e pressante. L’incontro mistico sconvolge ancor di più la vita di Lucia, e alla fine la porta a intraprendere un viaggio interiore alla scoperta di una verità che era sempre stata “nascosta in piena vista.

Troppa grazia – il cast completo

Di seguito il cast del film Troppa grazia in onda su Rai 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori