Lo Zecchino d’Oro è pronto per Natale 2020. Sono previsti due appuntamenti speciali in onda su Rai Uno il 24 dicembre e la mattina di Natale. Nonostante lo slittamento del concorso slittato a maggio 2021 quando viene trasmessa la 63° edizione, lo Zecchino d’Oro non rinuncia come tutti gli anni, agli appuntamenti natalizi.

Due eventi per grandi e, soprattutto, piccoli sono in calendario dall’Antoniano di Bologna. Presente anche il Piccolo coro dell’Antoniano Marie Ventre con le canzoni dello Zecchino. La regia è di Roberto Croce.

Zecchino d’oro a Natale con Bennato e Sassoli

Lo Zecchino d’oro, in versione Natale, inizia giovedì 24 dicembre alle ore 17.05 su Rai 1. L’appuntamento ha per titolo L’Attesa. Gesù sta per nascere e in studio ci si prepara al maggiore evento dell’anno. Molti gli ospiti, tra cui i bambini per i quali la natività è un evento speciale, ricco di emozioni per i regali legati a Santa Klaus.

A condurre il pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento e della musica ci sono Paolo Belli e Cristina D’Avena, con la partecipazione straordinaria di Edoardo Bennato.

Filo conduttore sono i sogni e i desideri dei bambini. Al centro le loro aspettative per la notte di Natale e la speranza di trovare tra i doni sotto l’albero, anche un mondo migliore.

Arriva anche il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, promotore di un messaggio di pace e solidarietà. Intanto la prima notizia è la collaborazione fra il Coro dell’Antoniano e il Parlamento Europeo che continuerà anche nel 2021. E prevede un progetto musicale con protagonisti bambini italiani e bulgari. Tutto è coordinato dal cantautore Lorenzo Baglioni, a sua volta ospite dello speciale della Vigilia di Natale.

L’intrattenimento è un altro punto importante dello Zecchino a Natale. Ed allora ecco i mitici Buffycats della serie “44 gatti”. E ovviamente non mancheranno i momenti musicali. E’ prevista la presenza della cantante Arianna e delle canzoni più amate dello Zecchino d’Oro, interpretate dal Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

La puntata del 25 dicembre mattina

Ed eccoci alla mattina di Natale, 25 dicembre. Rai 1 propone Lo Zecchino di Natale, una puntata speciale in onda alle 9.35 sempre all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Sul palco dell’Antoniano di Bologna, dove si svolge sempre lo Zecchino d’oro e i programmi correlati, ci sono ancora Paolo Belli e Cristina D’Avena.

Torna Edoardo Bennato, che si esibisce insieme al Coro dell’Antoniano. Interpretano “Lo stelliere”, il brano vincitore del 45° Zecchino d’Oro nel 2002. Torna anche Arianna con alcuni dei più noti brani legati al mondo Disney.

In programma molte altre sorprese per piccoli e grandi telespettatori.

Gli altri ospiti

Arriva anche Ludovica Nasti, protagonista della serie di Rai Uno “L’amica geniale”. A lei il compito di leggere alcune pagine del suo Diario. Poi sono suonati i classici natalizi più famosi come “Happy Xmas”. Infine arriva anche Francesca Fialdini regia di Roberto Croce.per raccontare una storia piena di eozione.

Lo Zecchino d’Oro supporta la campagna “Operazione Pane“, che sostiene 15 mense francescane dando cibo a chi non ha da mangiare. I protagonisti dell’iniziativa sono presenti in ogni puntata.

Per maggiori informazioni su come donare www.operazionepane.it