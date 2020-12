Oggi, 20 dicembre, su Rai 2 è in onda il consueto appuntamento domenicale con Quelli che il calcio. Conducono Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri, insieme con Mia Ceran per una puntata il cui titolo è “Natale fra le Stelle”. Naturalmente sono sempre disponibili gli aggiornamenti della domenica calcistica in Serie A.

Previsti ospiti come Juri Chechi, il “Signore degli Anelli” italiano, e la star del tennis Adriano Panatta. Con loro anche una giovane promessa della pallavolo: Cristina Chirichella.

Non mancano le classiche imitazioni dei personaggi del momento; come la parodia di Mario Giordano, alias Ubaldo Pantani e di Nicola Porro. Luca Bizzarri, invece, diventa William Shakespeare e si confronta con il virologo Bassetti (Paolo Kessisoglu) a sua volta alle prese con le proteste dei no-mask (inscenati da Barbara Foria).

Intanto, quattro delle 15 partite della Serie A calcistica sono seguite dagli inviati di Quelli che il calcio.

Benevento-Genoa con il comico Carmine Del Grosso e l’ex rossoblù Claudio Onofri.

Cagliari-Udinese con la fidanzata di Simeone, Giulia Coppini, e il cantante comico Ruggero dei Timidi.

Inter-Spezia con il giornalista nerazzurro Fabrizio Biasin e il ligure Dario Vergassola.

Sassuolo-Milan con la neroverde Sara Peluso e l’attore rossonero Francesco Mandelli.

Non c’è solo il calcio tra gli aggiornamenti della domenica sportiva. Proseguono le news provenienti dallo Slalom Gigante in Alta Badia forniti da Francesca Brienza.

Quelli che il calcio 20 dicembre, Quelli che Aspettano

Il primo collegamento è con i Campionati del Mondo di Sci in Alta Badia. Quindi, uno sketch di Luca e Paolo sul nuovo DPCM Natalizio. Da casa di Valeria Marini, poi, si collega Enrico Lucci.

Dopo una parodia di “L’uomo in frack” di Domenico Modugno, che diventa “L’uomo No-Vax”, cantata da Luca e Paolo è trasmessa l’imitazione di Patrizia De Blanck; uscita dal GF Vip 5 la contessa fa a modo suo gli auguri agli spettatori. Paolo Kessisoglu, dopo, imita il professor Matteo Bassetti. “Guardi, la colpa del tasso di mortalità è degli anziani che non muoiono prima. Siamo troppo bravi a curare le persone: li facciamo diventare anziani, e poi muoiono di Covid? Sono ingrati.” dice Bassetti-Kessisoglu.

Francesco Mandelli e Sara Peluso si collegano dalla diretta Sassuolo-Milan, in occasione dell’1 a 0 del Milan. Di seguito tutti gli altri collegamenti di oggi: Inter-Spezia, Cagliari-Udinese e Benevento Genoa. Subito dopo, una esponente delle “Mamme Inalberate”, un gruppo parodia inventato da Quelli che il calcio. “Babbo Natale, se fai tornare mio figlio Ciruzzo a scuola, mio marito smette di rubare, mia suocera di bere. Mica voglio fare brutta figura con Babbo Natale” esclama.