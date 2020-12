Quel piccolo grande miracolo di Natale film Rai 2 – trama, cast, finale

Quel piccolo grande miracolo di Natale è il film proposto oggi da Rai 2. La pellicola è di genere sentimentale con atmosfere drammatiche.

La durata è di un’ora e 27 minuti. La produzione e statunitense e l’anno in cui è stata realizzata è il 2018.

Quel piccolo grande miracolo di Natale film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Gary Yates. Personaggi principali sono Heather Krueger e Chris Dempsey interpretati rispettivamente da Aimee Teegarden e Brett Dalton. Nel cast anche Martin Roach nel ruolo del dottor Jenkins.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Winnipeg nella regione del Manitoba.

La produzione è della Cartell Pictures. Il titolo originale è Once Upon a Christmas Miracle.

Quel piccolo grande miracolo di Natale – trama del film in onda su Rai 2

La vicenda raccontata ha come protagonista Heather Krueger, una giovane donna che sta studiando scienze infermieristiche. Purtroppo è affetta da una grave malattia. Mancano poche settimane al Natale e, dopo tutti gli accertamenti medici di rito, le viene comunicata la drammatica verità: per sopravvivere ha bisogno di un immediato trapianto di fegato.

Il suo è stato già completamente logorato dal male. Naturalmente le liste di attesa sono infinite. Ed allora, in collaborazione con tutta la sua famiglia, Heather decide di affiggere volantini e di distribuire neanche a tutti gli abitanti. La speranza è di poter trovare un donatore vivente. Infatti per quanto riguarda il fegato basta anche una piccola parte per la rigenerazione. Purtroppo nessuna persona si dichiara disponibile e l’opera di volantinaggio non ha alcun successo.

Un giorno Ashley Krueger, la sorella, si reca al Garden Center dove lavora un suo cugino. Qui conosce Chris Dempsey, un giovane impiegato che ha alle spalle una carriera come ex Marine.

Quando Chris viene a conoscenza delle tragiche condizioni in cui versa Heather, si dimostra disponibile a donare una parte del suo fegato. Finalmente il donatore è stato trovato e l’operazione viene effettuata con successo. Purtroppo però Heather per trovare la somma necessaria per l’intervento è stata costretta a vendere tutto quanto era in suo possesso e ad abbandonare gli studi ai quali teneva molto. È stata in particolare una piccola somma che lei aveva riservato per il suo futuro a darle un supporto consistente.

A questo punto Chris, che ha preso molto a cuore le sorti della ragazza, decide di realizzare una raccolta fondi in un Charity Park. La somma necessaria potrà servire al proseguimento degli studi infermieristici interrotti.

Il finale del film

Intanto Chris trascorre sempre più tempo con Heather ed anche le loro famiglie hanno iniziato a stimarsi e conoscersi. Il rapporto che c’è tra i due, già consolidato dal gesto di Chris nei riguardi di Heather, viene amplificato ancora di più dalla nascita dell’amore.

Quel piccolo grande miracolo di Natale – il cast completo

Di seguito il cast del film Quel piccolo grande miracolo di Natale e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori