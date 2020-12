Rai 1 propone, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, L’anno che verrà 2021, giunto alla diciottesima edizione presentata oggi in conferenza stampa. Il programma prevede la partecipazione di ospiti non solo musicali per festeggiare l’arrivo del nuovo anno insieme ai telespettatori.

In seguito alle restrizioni dovute alla pandemia da Covid, L’anno che verrà si sposta nello Studio Fabrizio Frizzi 5 a Roma. E rinuncia alle piazze Italiane che in passato hanno ospitato l’evento. Inoltre non c’è pubblico, nel rispetto del coprifuoco alle ore 22.00 vigente in tutta Italia.

Amadeus conduce la diciottesima edizione di L’anno che verrà. Il conduttore in questi giorni sta preparando la macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2021. Tante le incertezze e le proposte avanzate per far funzionare questa edizione del Festival della canzone italiana. In particolare si ipotizza di isolare il pubblico dell’Ariston su una nave da crociera per tutta la durata del Festival.

Tra gli ospiti già confermati a L’anno che verrà 2021 c’è Nino Frassica, che farà da spalla ad Amadeus. Ma anche Gianni Morandi, Piero Pelù, Arisa, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi. E ancora Rocco Hunt, Annalisa, J-Ax ed Erminio Sinni.

Di seguito tutte le dichiarazioni degli intervenuti alla conferenza stampa di presentazione di L’anno che verrà, in diretta dalle 12.30.

L’anno che verrà 2021 conferenza stampa, la diretta

Inizia la conferenza. In collegamento dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma ci sono Stefano Coletta, Direttore Rai 1, e Amadeus.

Il primo a parlare è Stefano Coletta.

“Son molto contento di essere con Amadeus, l’uomo che dal Festival di Sanremo pre-pandemia ha davvero illuminato questa rete ammiraglia. Siamo orgogliosi, per Rai 1 l’intrattenimento e la Fiction sono stati difficili da adattare in tv in questo periodo, e Amadeus con un Sanremo di vero servizio pubblico ha illuminato questo anno orribilis per Rai 1, e per tutti coloro che fanno Rai 1. Chiuderemo l’anno con un piccolo segno positivo in prima serata, considerando che abbiamo dovuto sfruttare tante riedizioni: più di 30 repliche.”

Continua poi “Abbiamo fatto il più bel Sanremo della storia, quest’anno gli ascolti non sono un criterio assoluto. E’ il sintomo che la platea ha riconosciuto il servizio pubblico in Rai 1, un servizio adatto a tutte le età. Questo è motivo di grande emozione per me: chiudere quest’anno con un intrattenimento elegante, come sa fare Amadeus. Sobrio, ma leggero. Sarà un capodanno che vuole mettersi alle spalle quello che ha scompaginato la nostra vita. Lascio ad Amadeus il racconto della serata. Come con Sanremo e i Soliti Ignoti, che io non perdo mai nemmeno ora.

Conclude infine: “Sono format che tengono il pubblico avvinto. Questo capodanno è un motivo di commozione: se davvero c’è stata una stagione in cui ci siamo sentiti tutti uguali, e abbiamo dovuto rivedere le nostre priorità è stato questo. La vaccinazione dà una speranza per il futuro, ma non dobbiamo scordare cosa è successo. Abbiamo lottato per garantire informazione e intrattenimento. Credo che Rai 1 abbia fatto molta compagnia a casa.”

L’intervento di Amadeus

Subito dopo, parla Amadeus, conduttore di L’anno che verrà 2021.

“E’ stato un anno molto difficile per tutti. Volevo aggiungere una cosa: l’informazione è stata al primo posto, abbiamo avuto tutti voglia di essere informati. Ma anche lo spettacolo e l’intrattenimento non sono calati. Le persone in un anno difficile e drammatico hanno voglia di pensare a qualcosa di divertente, di sorridere e condividere un momento di gioia. Per chi fa intrattenimento la nostra è una mission importante.”

Continua “Credo di aver fatto 25 tamponi, e poi non c’è il pubblico. Nonostante questo devi offrire uno spettacolo divertente e spensierato. Questo è quello che faremo a Capodanno. Deve esserci un clima di festa, basta leggere i nomi per capire che offriremo un’immagine trasversale sulla musica. Tutti potranno cantare canzoni famose, quelle di Gianni Morandi per esempio, un vero mito. L’idea di condividere il palco con lui mi riempie di gioia.”

Aggiunge quindi “Dal nonno al nipote tutti potranno divertirsi e stare uniti a capodanno con noi. Sperando che il 2021 sia un anno di rinascita. Staremo al caldo in uno studio, dopo anni bellissimi trascorsi in Basilicata. Ma ovviamente il clima ti obbliga ad avere guanti cappello e cappotto. Speriamo di riscaldare anche i cuori degli italiani che trascorreranno capodanno con noi.”.

Gli ospiti della serata

Ancora Amadeus, parla degli ospiti della serata.

“Amo molto trascorrere capodanno pensando che a casa si possa cantare. Questa è una prerogativa del capodanno di Rai 1. Potrebbero esserci cose particolari, nino Frassica ci regalerà un oroscopo speciale, e chissà cosa potrebbero fare insieme Gianni Morandi e Piero Pelù. Il clima sarà di festa: vogliamo, anche senza pubblico, regalare un capodanno importante. Credo che ce lo meritiamo tutti.”

Le domande dei giornalisti

La conferenza prosegue con le risposte alle domande dei giornalisti collegati.

Domanda 1: Siete davvero sicuri che il 2 marzo si possa fare Sanremo? Ci sono pubblico, cantanti, musicisti e giornalisti. Bisogna organizzarsi anzitempo, siamo preoccupati.

Risponde alla domanda Stefano Coletta: “Siamo preoccupati anche noi, non solo per Sanremo ma per la nostra vita. Lavoriamo alacremente affinchè si possano rispettare le date 2-6 marzo. Stiamo mettendo a punto le procedure attenendoci alle normative sanitarie e non. Mi sento di dire che se non dovesse scattare un’epidemia non prevedibile, al momento non è indicata questa strada, Sanremo è organizzato in quella settimana.”

Anche Amadeus risponde: “Quando a gennaio partono i Tir per Sanremo, Sanremo si fa. Se invece a febbraio o marzo fossimo in una situazione drammatica dovremo capire il da farsi. Ma gli esperti ci dicono che stando attenti andremo verso una fase di miglioramento.”

Domanda 2: Riguardo alla “barca” di cui si è parlato, non ci sono problematiche di sponsor, oltre che di sicurezza? Ci sono altre ipotesi? Inoltre: Gerry Scotti o Ibrahimovich saranno davvero ospiti?

Risponde Amadeus: “Tutta Sanremo va riorganizzata. Non sarà come gli anni scorsi. La Rai sta lavorando affinchè avvenga. La nave la stiamo ipotizzando, trovo sia un’idea bellissima. Non si può fare un Sanremo senza pubblico, un Sanremo Covid. Deve essere tradizionale, ne hanno bisogno gli italiani e gli artisti.”