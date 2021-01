Per il quarto anno consecutivo Roberto Bolle torna su Rai 1, in diretta alle 21.25, con Danza con me 2021. La conduzione è affidata a Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone.

L’étoile propone uno show in cui coniuga l’arte della danza con la musica e l’intrattenimento. In un momento difficile per il mondo dello spettacolo a causa dello stop forzato per la pandemia vuole mandare un chiaro messaggio di speranza. Auspica infatti che al più presto i teatri possano tornare ad essere gremiti di spettatori.

Molti artisti hanno accettato l’invito del ballerino piemontese. Tra questi Vasco Rossi che presenta il nuovo singolo intitolato Una canzone d’amore buttata via. Michelle Hunziker, invece, porta in scena un musical e tratterà anche il tema della violenza sulle donne.

Presenti anche Diodato, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. E ancora Ghali, Fabio Caressa per uno spazio dedicato anche al mondo del calcio.

La direzione artistica è di Roberto Bolle. La regia televisiva è curata da Cristiano D’Alisera.

Danza con me 2021 diretta, Roberto Bolle