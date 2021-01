Giuseppe da Ragusa è il nuovo campione de L’Eredità. È riuscito a vincere nella puntata andata in onda lunedì 25 gennaio 2021.

Il game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna nella fascia preserale gli ha consentito di portare a casa un bottino abbastanza consistente.

Giuseppe aveva partecipato proprio lunedì come prima volta e si è trovato subito al tavolo della Ghigliottina.

L’Eredità Giuseppe da Ragusa – il percorso del nuovo campione

Il giovane siciliano affronta la Sfida dei sette e riesce a superarla. In effetti le domande rivolte erano abbastanza semplici, per non dire elementari, perché riguardavano i comportamenti di due categorie animali: le formiche e i leoni.

Nel corso del viaggio verso la Ghigliottina non ha dovuto affrontare nessuna scalata dei 60 secondi. Successivamente è passato indenne attraverso il gioco L’una o l’altra ed è riuscito a salvarsi anche nella fase delle Quattro date, ovvero come la chiama Flavio Insinna nella corsa “a spasso nel tempo“.

Giuseppe da Ragusa ha cominciato a farsi notare proprio quando sono arrivati i Paroloni. Ovvero i termini abbastanza complicati e in disuso nella lingua italiana di cui bisogna dare la giusta definizione. Giuseppe, molto probabilmente solo per un caso fortuito, è riuscito ad indovinare il significato di Carapina, ovvero un contenitore per gelato. Si è così trovato al Triello che ha successivamente condiviso con Rocco e Marco. Per completezza di informazione l’altro Parolone era Lemnisco che significa fascio di fibre nervose.

Il Triello di Giuseppe da Ragusa

Il Triello così composto comprendeva soltanto Rocco come concorrente già nel gioco da alcuni giorni.

Questo segmento è quasi tutto appannaggio di Giuseppe ma in una maniera molto fortuita. L’unico elemento a suo vantaggio è stato l’imprevisto sul quale ha puntato 40.000 euro ed è riuscito a vincere tutta la somma senza dividerla con gli altri due in caso di risposta sbagliata.

Tutto il resto del Triello è stato un susseguirsi di errori da parte degli altri concorrenti che puntualmente sbagliavano la risposta e rimandavano proprio quella giusta allo stesso Giuseppe da Ragusa.

In questo modo è stato proprio lui a fare il primo dei due passi che portano al tavolo della Ghigliottina. La domanda che corrispondeva al primo passo gli ritorna indietro due volte. E gli consente così di dare la risposta esatta.

Per un caso davvero singolare anche la seconda domanda che doveva portare alla Ghigliottina è stata inizialmente sbagliata da Giuseppe e successivamente dai suoi colleghi Marco e Rocco. In questo modo gli è tornata la risposta esatta ed ha potuto accumulare la somma di 230.000 euro.

La Ghigliottina del 25 gennaio 2021

Con questa somma di 230.000 euro Giuseppe si è presentato al tavolo della Ghigliottina. La sorte lo ha aiutato nelle ultime scelte. Infatti è riuscito a diventare soltanto due volte ed ha difeso strenuamente la somma di 57.500 euro.

Le parole che componevano la ghigliottina erano le seguenti: Lattine, Imperiale, Plastica, Inglese e Latte. Con un guizzo intuitivo Giuseppe è riuscito a capire che si trattava della parola Zuppa, l’unica che potesse unirsi a tutte le altre.

Chi è Giuseppe da Ragusa

Giuseppe nel presentarsi durante la prima fase del gioco ha detto di essere originario di Ragusa, ma di vivere a Roma da oltre 10 anni e di sentirsi oramai un cittadino romano.

É dottorando in letteratura inglese e attualmente un cantante lirico in formazione. Infatti inizialmente si dedicava ad altri generi musicali, ma successivamente ha voluto cambiare e dedicarsi alla musica colta.

Una curiosità: Rai 1 ha avuto problemi, dopo i titoli del TG1, nel mandare in onda il resto della puntata de L’Eredità. Infatti per coprire i minuti vacanti si è fatto ricorso ad un backstage della fiction Che Dio ci aiuti 6. Probabilmente si è trattato di un incidente tecnico che si è protratto per pochi minuti, ma non è passato inosservato.