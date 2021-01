Sanremo 2021 il festival prende forma, ecco come sarà

Manca poco più di un mese al debutto di Sanremo 2021 ed Amadeus ha annunciato altre novità. Il 71° Festival di Sanremo è confermato dal 2 al 6 marzo. La kermesse rispetterà tutte le norme anti Covid ma deve mettere in atto alcuni importanti cambiamenti. Vediamo quali sono nei dettagli.

Sanremo 2021 novità, i figuranti

Dopo l’ipotesi tramontata della Nave da Crociera, Amadeus e i suoi collaboratori stanno organizzando il Festival nella sua sede originaria cercando di rispettare le restrizioni governative. La prima novità di rilievo è che all’Ariston mancherà il pubblico pagante. Sarà sostituito dai figuranti, come accade in quasi tutte le trasmissioni televisive. La Rai infatti ha già aperto i casting per selezionare delle coppie conviventi che occuperanno i posti in platea.

Per partecipare è necessario compilare l’autocertificazione di convivenza. E sottoporsi al tampone nei giorni precedenti alla convocazione. Ma la Rai assicura che provvederà a rimborsare il test. L’idea è di far accomodare le coppie a distanza di un metro l’una dall’altra. Tale scelta ha già scatenato numerose polemiche. I pubblicitari avevano già espresso il loro disappunto sulla presenza di pubblico in sala. Ma in molti ora si chiedono quale differenza ci sia tra le due tipologie di spettatori.

Amadeus desidera realizzare il Festival rispettando i protocolli sanitari come è già avvenuto per Sanremo Giovani. Tenendo però conto che i contagi potrebbero di nuovo aumentare, si stava valutando anche il rinvio della kermesse al 2022. Ma finora questa ipotesi non è presa in considerazione ed è escluso un ulteriore posticipo della gara canora.

Durante l’intervento a Che Tempo Che fa il conduttore ha scherzato sottolineando che, qualora risultasse positivo al Covid dovrebbe essere Fiorello a sostituirlo. Sempre scherzando, come oramai fa da mesi, lo showman ha anche detto che Sanremo 2021 coincide con il suo ultimo impegno lavorativo.

Sanremo 2021 novità, la sala stampa e trasmissioni tv

Oltre al pubblico in platea, un altro nodo da sciogliere riguarda la Sala Stampa. In tempi di pandemia non è consentito riunire i circa 1300 giornalisti in uno spazio ristretto. E così gli organizzatori stanno valutando di ospitarne solo una minima parte. Gli altri cronisti, invece, potrebbero comunque partecipare collegandosi da remoto.

Contrariamente al passato le trasmissioni televisive come UnoMattina, La Vita in Diretta, restano nei propri studi e non si trasferiranno nella cittadina ligure. Ci saranno solo inviati a documentare, quanto accade all’Ariston e dintorni.

Quest’anno inoltre non può esserci il celebre red carpet sanremese. Le promozioni e le interviste si svolgeranno in altre location. Pare che molte case discografiche abbiano infatti prenotato camere d’albergo da adibire a luoghi consoni per i collegamenti con la stampa.

Le conduttrici, i super ospiti

Il Festival di Sanremo 2021 si tinge di rosa con la presenza di 10 co-conduttrici che si alterneranno sul palco dell’Ariston. Dal 2 al 6 marzo al fianco di Amadeus ci saranno Elodie, Miriam Leone, Vanessa Incontrada e Matilda De Angelis. A loro si aggiungono Mariacarla Boscono, Matilde Gioli, Alice Campello e Giovanna Civitillo, moglie del conduttore. E’ previsto inoltre il ritorno di Georgina Rodriguez e di Diletta Leotta, che hanno già ricoperto il ruolo di comprimarie lo scorso anno.

Stanno circolando sul web anche i nomi dei possibili super ospiti della 71° edizione. Finora sono confermate le presenze di Achille Lauro e dell’attaccante del Milan Zatlan Ibrahimovic presente in tutte le serate. Ma potrebbero salire sul palco anche Giuliano Sangiorgi, Ornella Vanoni, Emma ed Alessandra Amoroso. Si vocifera anche la partecipazione di Giorgia e di Fiorella Mannoia, che ha condotto su Rai 1 La musica che gira intorno ed aveva già accolto Amadeus. Come ospite internazionale, si fa il nome dell’attore turco Can Yaman, divenuto ormai molto popolare in Italia.