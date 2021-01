Ha per titolo Domani è domenica! il nuovo programma del day time del mezzogiorno di Rai 2. L’appuntamento è al sabato a partire dalle 12.00. La data dell’esordio è stata fissata al 13 febbraio 2021. Il programma va ad occupare la fascia oraria in cui andava precedentemente in onda Mezzogiorno in famiglia, trasmissione di Michele Guardì cancellato da Rai 2 nel 2019 per avendo un’audience gratificante. E non è stato mai più riproposto.

Domani è domenica! con Samanta Togni su Rai 2

Il nuovo programma Domani è domenica! dovrà essere un vero e proprio rotocalco settimanale con il fine di restituire la fascia oraria del mezzogiorno all’intrattenimento puro e distensivo. Nel ruolo di padrona di casa, Samanta Togni ha il compito di coniugare le tradizioni del passato della seconda rete ad elementi di innovazione che possano rispettare la modernità dell’oggi. E non dimenticherà mai di essere una ballerina, uno dei migliori maestri delle edizioni passate di Ballando con le stelle. Ci saranno infatti anche spazi e segmenti dedicati al ballo.

Ma la trasmissione si pone soprattutto come un momento di intrattenimento per raccontare gli italiani di ieri e di oggi. Uno sguardo che vuole essere attento su un Paese in evoluzione rispetto al passato ma che mantiene una propria linea guida. In quest’ottica vengono raccontate anche storie di persone comuni che saranno in studio o in collegamento da una parte all’altra dell’Italia. Non si escludono però, personaggi famosi.

Uno dei punti caratteristici, nell’ottica del fine settimana, è cercare di capire i gusti degli italiani nel loro tempo libero. Gusti di oggi e di ieri. Per avere un quadro del nostro Paese nel fine settimana dei tempi moderni e del passato più recente.

Sotto questo punto di vista gli argomenti da trattare sono davvero tanti. Si va dalla cucina e dalle tradizioni gastronomiche delle varie Regioni, alla lettura consigliata nel fine settimana, passando attraverso una serie di consigli per trascorrere in serenità il fine settimana. Tutto questo sempre in collaborazione con ospiti grazie ai quali si potranno scoprire anche luoghi e sapori differenti. Un’Italia, insomma che vuole ritrovare il piacere di vivere di nuovo, in serenità una domenica tutta nostrana.

Samanta Togni da Ballando a I Fatti vostri

Samanta Togni dallo scorso settembre è al timone de I Fatti vostri accanto a Giancarlo Magalli. Ha detto addio a Ballando con le stelle, di cui è stata per anni, una delle professioniste più note, ed ha iniziato una nuova esperienza televisiva. Un’altra pagina della sua vita, ama definirla. Adesso i telespettatori di Rai 2 la vedono impegnata anche il sabato mattina in una nuova avventura professionale nella quale è ben intenzionata a impegnarsi fino in fondo. Domani è domenica! infatti, è il suo primo show condotto da sola. E chissà se ci sarà anche Giancarlo Magalli tra gli ospiti.