Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo da sabato 13 febbraio

Ciao maschio è il programma che Nunzia De Girolamo propone su Rai 1. L’appuntamento è fissato a partire da sabato 13 febbraio in seconda serata sulla prima rete diretta da Stefano Coletta.

Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo

Nel panorama televisivo della prima rete, Ciao Maschio è una novità assoluta. Intanto lo schema prevede la presenza in studio di tre protagonisti tutti rigorosamente maschi. Da qui il titolo Ciao maschio che vuole essere una sorta di saluto, o forse di benvenuto, oppure forse un arrivederci o un addio.

Tutto questo lo spiega Nunzia De Girolamo con i suoi tre uomini a puntata. Si tratta dunque, almeno nelle intenzioni, di un viaggio attraverso la personalità maschile coniugata in forme differenti.

Infatti i tre protagonisti di ogni puntata appartengono a mondi completamente differenti tra di loro. C’è un’unica certezza ovvero un punto fermo in ciascuna delle puntate.

Fra i tre ospiti ci sarà sempre ogni settimana un politico che cerca di rivelare l’aspetto più umano e particolare della sua personalità. Con lui non si parla di politica ma l’intervista della De Girolamo propone un discorso più intimo e profondo che prescinde anche da ogni tipo di gossip e di trash. questo Almeno assicura no gli autori del programma

Per Nunzia De Girolamo si tratta dell’esordio come conduttrice. Un esordio che la fa entrare nell’universo maschile cercando di togliere ai protagonisti quella corazza che si sono probabilmente costruita e che utilizzano nel loro rapporto con la televisione e con il mondo esterno.

Conosceremo un nuovo aspetto dei protagonisti al di fuori del gossip e delle copertine dei settimanali.

Come abbiamo detto oltre la presenza del politico ci saranno personaggi che appartengono al mondo dell’informazione dello sport, della cultura, della televisione. Ma anche esponenti della tecnologia e della divulgazione. Insomma un escursus a 360 gradi.

Gli esordi nello spettacolo della De Girolamo

Nunzia De Girolamo esordisce così come conduttrice e padrona di casa. È l’unica donna che entra in uno studio dove ci sono solo uomini disposti a farsi conoscere in un’ottica particolare.

La De Girolamo ha alle spalle un passato recentissimo nella politica.

Innanzitutto è laureata in legge. E’ un avvocato, dunque, ed è stata parlamentare e Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il suo ingresso nello spettacolo è iniziato due anni fa quando ha partecipato alla edizione di Ballando con le stelle. Ed ha fatto scoprire finalmente la sua femminilità, secondo la sua stessa ammissione.

Ha iniziato così a dare alla propria carriera una svolta verso lo spettacolo. E adesso dovrebbe arrivare la consacrazione della esperienza televisiva mettendosi alla prova come padrona di casa.