Lui è peggio di me conferenza stampa con Giorgio Panariello e Marco Giallini

Oggi, 3 febbraio 2021 alle 12.00, Giorgio Panariello e Marco Giallini hanno presentato in conferenza stampa Lui è peggio di me, il nuovo show in onda giovedì 4 febbraio in prima serata su Rai 3.

I due artisti conduttori dello show si sono avvicinati nel periodo di Lockdown nazionale, scambiandosi messaggi tramite le dirette Instagram dei loro canali ufficiali. Nello show che hanno ideato insieme ci saranno monologhi, canzoni, ospiti e interviste, il tutto proposto dal duo di conduttori con uno stile inedito e un clima da sit-com leggero e spensierato. Gli appuntamenti previsti su Rai 3 con il programma di Panariello e Giallini sono quattro.

Nel corso della conferenza intervengono Giorgio Panariello e Marco Giallini, e parla in collegamento anche Franco Di Mare, il Direttore di Rai 3.

Lui è peggio di me conferenza stampa, la diretta

Il primo a prendere la parola è Franco Di Mare, il Direttore di Rai 3.

“Grazie per essere intervenuti così numerosi. Una volta le conferenze stampa erano più animate, animose, perché ci si guardava e si partecipava de facto. Noi della televisione partecipiamo comunque insieme davanti allo schermo. Questo programma ha suscitato immediatamente la mia attenzione. Il titolo rimanda alla pellicola di Renato Pozzetto e Adriano Celentano del 1985. Ma a me veniva in mente la strana coppia di Jack Lemon e Walter Matthau. Si compensano pur essendo diversi, come faranno Giorgio Panariello e Marco Giallini nello show. Come tutte le cose distanti, finiscono per attrarsi e produrre cose straordinarie”.

Lascia poi immediatamente la parola ai conduttori, Panariello e Giallini. I due sono insieme nello studio dove si terrà lo show. “In cosa è peggio di te Giorgio?” chiede la moderatrice. “E’ troppo pignolo. Ma almeno non gli hanno pettinato i capelli come Ornella Vanoni” risponde lui ironico. Panariello, invece, alla stessa domanda risponde che “E’ più distratto e ritardatario, sente le cose differentemente, viene dal cinema e ha tempi differenti. La prima sera se ne è andato chiedendosi come faceva Pippo Baudo ai suoi tempi, fare TV è difficile.”

Lui è peggio di me conferenza stampa, le dichiarazioni di Panariello e Giallini

Panariello continua e afferma che “Non sappiamo nemmeno noi cosa accadrà esattamente. Ci siamo conosciuti tempo fa con una cena. Poi galeotta fu la diretta su Instagram, e abbiamo capito di avere affinità anche nei percorsi della vita. Abbiamo mantenuto le nostre idee: volevamo fare uno show che andasse al di là del classico varietà, qualcosa di musicale. L’idea era quella di fare un late show anticipato, in prima serata. Lo abbiamo ribattezzato sit-show, uno show con dentro un po’ di sit-com, riferendoci a una poltrona per due ad esempio. Due personalità che si complementano in due studi televisivi distinti ma attigui, con gli ospiti che passano da un lato e dall’altro.”

Interviene poi Giallini: “Gli ospiti saranno inizialmente divisi, io ho i miei Giorgio i suoi. Ma poi passeranno in tutti e due gli appartamenti, gli studi, a volte saremo noi a invitarli a passare dall’altro lato.” E Panariello aggiunge “Cercheremo di tirar fuori dagli ospiti cose mai dette, o far fare loro cose mai fatte. C’è anche uno spazio dedicato alla cucina. Inviteremo cuochi professionisti che verranno a imparare la cucina da Giallini.”

Quindi ancora Giallini dichiara: “Saremo coinvolti a volte anche in duetti con gli ospiti. Giorgio ha una voce che mi ricorda Frank Sinatra, una voce bellissima”.

Lui è peggio di me conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Domanda 1: Quale sarà il vostro modo di interagire? I vostri spazi saranno solo singoli o condivisi?

Risponde Panariello: “E’ un unico studio diviso in due, arredato diversamente e con ospiti diversi che faranno cose diverse. Magari gli ospiti si daranno fastidio l’un l’altro, e dagli studi si dovrà uscire in una sorta di pianerottolo per i momenti di scambio. Ma l’idea di base è che ognuno fa da sè, e Dio per tutti”

Giallini aggiunge: “Panariello mi insegnerà a fare televisione, per me una grande difficoltà è stato imparare a parlare guardando la telecamera, non sono abituato con il cinema.”

Domanda 2: Ci saranno dei monologhi, ma saranno trattati temi sociali o racconti autobiografici? Dobbiamo aspettarci un’incursione di Carlo Conti e Pieraccioni?

Risponde Panariello: “Cercheremo di stare più lontani dalla realtà possibile, per staccare il cervello e far dimenticare il tutto. Quanto ai temi autobiografici, nei monologhi inseriremo quello che siamo stati e che siamo, verranno fuori anche vicende personali che tratteremo insieme. Potrebbero anche esserci tematiche dolorose. Gli ospiti sono amici, anche perchè questo è un grande esperimento televisivo. Ci saranno Vinicio Marchioni, Edoardo Leo, Pieraccioni, Carlo Conti, Paola Turci, lo chef Lamantia, Antonello Venditti. Ma anche personaggi che gravitano nel mondo di Rai 3.”

Altre domande dei giornalisti

Domanda 3: Come saranno i vostri studi? Ci sarà per caso anche Adriano Celentano? Giorgio passi a Rai 3, come ti senti? Marco, avrai anche Carlo Verdone a suonare con te?

Comincia Panariello: “Magari ci fosse Adriano. Non siamo pronti a quel tipo di ospite. Se questo programma avrà successo potremo forse in futuro. Quanto allo studio questo lato è di Giallini, è ispirato a casa sua, al suo lato post-industriale. C’è un angoloper la band, un angolo cucina. Il mio lato, per esempio, è più televisivo, c’è una classica scrivania da interviste, da Late Show.”

Parlando di Rai 3, poi, Panariello dice “Ho portato un progetto a Rai 3 ed è stato accettato. Mi dispiace che non ci sia il pubblico, ho sempre voluto un pubblico genuino, non pagato. Ho sentito l’esigenza di tornare dalla gente fuori dai social, e su Rai 3 ho trovato un ambiente più intimo”.

L’opinione di Panariello e Giallini sulla riapertura dei teatri

Domanda 4: Per Panariello, cosa ne pensi della possibile riapertura dei teatri?

Panariello risponde che “Non posso non stare dalla parte degli artisti. E’ scandaloso che un posto come il teatro, facilmente controllabile con distanziamento e mascherine, non si sia ancora riaperto. Sta ai cittadini, al buon senso, stare attenti anche in ambiti esterni al teatro. A volte è più pericoloso andare a bere un aperitivo piuttosto che andare a vedere uno spettacolo teatrale. Cercherei di bilanciare la situazione. Il nostro show avrebbe potuto avere un po’ di pubblico. Sapere che non ne avremmo avuto è stato un po’ first reaction: shock, come direbbe qualcuno”.

Continua “Noi qui siamo iper controllati, ogni giorno facciamo tamponi. Poi magari andiamo a comprare una maglietta a Via del Corso, e siamo circondati di persone.” Aggiunge Giallini che “La cultura da noi spesso è stata trattata come ultima per importanza. Come se si relegasse sempre culturalmente l’arte all’ultimo posto per importanza.”

Gli argomenti dei monologhi, la stoccata di Panariello alla crisi di Governo

Domanda 5: A Panariello, è più difficile fare show comici oggi? Per questo avete virato su una formula così unica? Inoltre, nei monologhi quindi non parlerete di politica?

Risponde: “Quando facevo satira io si mettevano alla berlina i fatti della settimana. Adesso accadono così tante cose repentinamente che se tu il giovedì registri qualcosa, la mattina dopo è già cambiato tutto. In diretta si può fare, ma noi non lo siamo, quindi non ne abbiamo la possibilità Anche scrivere di politica oggi è più difficile. La realtà rasenta la fantasia, se avessi scritto un pezzo su una crisi di governo durante una pandemia, in cui gente strapagata non riesce a prendere decisioni mettendosi un minuto insieme per il bene comune, il pubblico si sarebbe fatto una grossa risata. Invece tutto ciò è diventato realtà. Preferisco non avvelenarmi il sangue.”

Continua: “Non saremo superficiali, ma nemmeno ne parleremo volontariamente. Poi magari saranno gli ospiti a fare politica, tutto è politica.” Giallini aggiunge che “Se oggi si prende il cellulare e si legge una notizia sui vaccini, la notizia immediatamente successiva di pochi secondi dopo dice l’opposto”.

Domanda 6: In quella famosa cena vi siete avvicinati e scoperti simili. Quali percorsi di vita analoghi avete condiviso?

Risponde Panariello: “Dopo la cena in cui ci siamo conosciuti, dopo la diretta Instagram ho scoperto il suo amore per la musica ad esempio. Quando ho scoperto che sia io che Marco volevamo fare uno show su Rai 3, in tempi diversi, ci è venuto in mente di getto di fondere i progetti e fare qualcosa insieme. Per le nostre esperienze condivise, ad esempio entrambi abbiamo perso un fratello. Non necessariamente racconteremo direttamente queste esperienze, ma lo faremo capire con rimandi, battute.”