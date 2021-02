Ascolti Tv martedì 2 febbraio 2021. Vittoria nel prime time per la partita Inter – Juventus. Crolla ancora sotto il 10% Daydreamer la soap di Canale 5 con Can Yaman. Reggono tutti e tre i talk del martedì sera con netta prevalenza, però di Giovanni Flioris su La7. Ecco nei dettagli la risposta dell’Auditel ai programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 2 febbraio 2021, il prime time

Su Rai 1 Inter-Juventus ha ottenuto 7.984.000 spettatori con 28.8%

Su Rai 2 Stasera Tutto è Possibile: 1.637.000 telespettatori con 7.7%

Su Rai 3 #Cartabianca: 1.536.000 con 6.6%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno 2.056.000 spettatori con 9.7%

Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 979.000 con 5.1%

Su Italia 1 Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York: 1.438.000 con 5.9%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 2.050.000 persone con 8.8%

Su Tv8 Una proposta seducente: 280.000 telespettatori con 1.1%.

Su NOVE Sei giorni, sette notti: 442.000 con 1.7%.

Ascolti Tv martedì 2 febbraio 2021, la fascia preserale L’Eredità al 21.8%. Cala la striscia della Cucciari su Rai 3 Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.270.000 con 18.5%. L’Eredità: 4.693.000 con 21.8% Su Rai 2 NCIS ha raccolto 706.000 con 3.5% e 1.087.000 con 4.4% Su Rai 3 Blob: 1.149.000 spettatori con 4.6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.453.000 con 14.1%. Caduta Libera 3.711.000 con 17.5% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 929.000 con 3.8% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 602.000 con 3.1% Su Tv8 8 Cuochi d’Italia: 347.000 spettatori con 1.4 Su NOVE Little Big Italy: 264.000 telespettatori con 1.2% Ascolti Tv martedì 2 febbraio 2021, l’access prime time Striscia la notizia cala al 12.9% per effetto della partita Su Rai 1 In onda la partita di Coppa Italia Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.999.000 telespettatori con 7% Su Rai 3 Che Succ3de? ha convinto 1.284.000 spettatori con 4.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 3.632.000 spettatori con 12.9% Su Rete 4 Stasera Italia:1.453.000 con 5.4% e 1.359.000 con 4.8%. Su Italia 1 CSI Miami: 964.000 spettatori con 3.5% Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 2.309.000 con 8.2% Su Tv8 Guess my age ha registrato 558.000 con 2% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 345.000 spettatori con 1.2%.

Ascolti Tv martedì 2, daytime mattutino

La Clerici va oltre il 15% con E’ sempre mezzogiorno.

Su Rai 1 Uno Mattina: 1.107.000 con 17.3%. Storie Italiane: 1.008.000 con 17.3% e 1.086.000 con 15.6%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.855.000 con 15.1%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 508.000 con 6.8% e 1.007.000 con 8.7

Su Rai 3 Agorà: 517.000 spettatori con 8%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.174.000 con 18.4% e 957.000 con 16.6%. Forum: 1.633.000 con 17.6%

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 572.000 con 3.6%

Su Italia 1 Chicago P. D. sigla 306.000 spettatori con 4.1%

Su La 7 L’Aria che Tira: 469.000 con 6.6% e 686.000 spettatori con 5.4%

Su Tv8 Ogni Mattina: 46.000 con 0.7% e 61.000 con 0,4%

Ascolti Tv martedì 2, day time pomeridiano

Testa a testa tra i due contenitori del pomeriggio. Cresce Ore 14.

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.678.000 con 12%. Il Paradiso delle Signore: 1.987.000 con 16.9%. La Vita in Diretta: 2.000.000 con 14.1%

Su Rai 2 Ore 14 informa 491.000 con 3.3%.Detto Fatto: 576.000 con 4.8%

Su Rai 3 Geo 1.630.000 spettatori con 11.1%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.800.000 con 13.8% e 2.296.000 con 15%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 914.000 con 6.3%

Su Italia 1 Modern Family: 288.000 spettatori con 2.5%

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 559.000 telespettatori con 4.4%

Ascolti Tv martedì 2, seconda serata

Bene la puntata di Porta a porta

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.456.000 spettatori con 11.1%

Su Rai 2 Ti Sento: 378.000 spettatori con 4.9%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 644.000 con 7.1%

Su Canale 5 Tg5: 470.000 con 6.5%

Su Rete 4 L’Ultima Ruota del Carro: 216.000 spettatori con 4.9%