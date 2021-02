Questa sera, 14 febbraio 2021, alle ore 21.20 su Canale 5 torna Live non è la D’Urso. Nella nuova edizione del programma di Barbara D’Urso non mancherà l’ormai consueto punto della situazione sull’emergenza Coronavirus con esperti e rappresentanti delle Istituzioni, ma anche cronaca rosa e “notizie choch” con ospiti vip.

Live non è la D’Urso, 14 febbraio 2021, ospiti, rivelazioni choc, sfere

Inizia il programma. Barbara si confronta con i rappresentati delle Istituzioni per fare il punto sull’emergenza Coronavirus.

Intervengono alcuni ristoratori che hanno deciso di rimanere aperti nonostante i divieti. Le perdite economiche sono state troppo ingenti ed hanno bisogno di riniziare a lavorare.

Si parla dell’Umbria, dichiarata zona rossa dopo la diffusione delle varianti del Covid. “Bisogna rafforzare i sistemi di protezione individuale, isolare i focolai, rispettare il distanziamento e vaccinare il più rapidamente possibile gli ultraottantenni. Indossare due mascherine potrebbe essere opportuno, chi ne indossa due è più protetto” – spiega il Prof Remuzzi. Remuzzi suggerisce la necessità di fare lockdown mirati, poichè l’Italia non sosterrebbe il peso di un altro lockdown generalizzato.

“Ci vuole responsabilità. Stiamo procedendo con circa 22000 pakaging di vaccino al giorno, ma non basta. Ho grande fiducia in Mario Draghi” – aggiunge Maurizio Belpietro.

Live non è la D’Urso, la verità sul flirt Ruta – Baccini

Si passa a parlare del flirt tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini. I due hanno fornito versioni molto differenti della presunta relazione avuta 25 anni fa. Stasera Baccini si confronta con la figlia di Maria Teresa, Guenda Goria.

“Non è successo niente. Ho incontrato diverse volte Maria Teresa per lavoro perchè era una conduttrice Rai. Poi una sera mi ha invitato a vedere un musical. Guenda suonava il pianoforte in quel periodo e allora una sera mi ha chiesto di passare a casa a sentirla. Sono andato a casa sua due volte ma non è mai successo niente. Tutto lì” – racconta Baccini. Il musicista rifiuta poi un confronto con Guenda, poichè ritiene di aver già chiarito con Maria Teresa.

Baccini racconta di essere andato via da casa della Ruta, la seconda serata, perchè attaccato da un signore che al tempo frequentava Maria Teresa che era entrato in casa mentre erano insieme. “E’ stata una situazione imbarazzante” – spiega.

Il cantante spiega di non aver apprezzato il fatto che Maria Teresa abbia tirato fuori questa storia pubblicamente dopo tanti anni, trascinandolo in un turbine di gossip. “Questa cosa qui è andata ad intaccare la mia vita privata. Io sono una persona, non puoi fare il mio nome a caso e farmi piovere un gossip addosso. Questa è violenza personale. Devi assumerti le responsabilità di quello che dici”.

Live non è la D’Urso, 14 febbraio 2021, Baccini vs Guenda

Barbara manda in onda una docufiction che mostra entrambe le versioni della storia, poi invita Guenda ad entrare in studio.

“Mia mamma ha parlato di te in maniera molto dolce, ha raccontato un suo ricordo personale. Dire ricordo di avere avuto un flirt con Baccini significa che magari avevi potuto lasciare un segno nel ricordo di una donna. Quindi il fatto che tu abbia avuto questo tipo di fastidio l’ho trovata una cosa davvero poco elegante. Nel momento in cui tu hai scelto di andare al Grande Fratello e raccontare la tua versione, potevi omettere dei dettagli. Ricordo anche io quando sei venuto a casa nostra. Ha detto qualcosa di male su di te?” – dice Guenda.

“Non voglio questo tipo di pubblicità nella mia vita, non parlo dei fatti miei. Scusate ma io in questo teatrino non ci sto, vi saluto. Io appartengo ad un altro mondo, mi sono trovato teletrasportato in questo” – controbatte Baccini, prima di abbandonare lo studio.

“Fai come vuoi. Ti ricordo che già sapevi tutto quando hai accettato il nostro invito. Non dirmi se volete fare le liti ed i teatrini” – gli risponde la D’Urso, mettendo fine al confronto.

Live non è la D’Urso, Rita Rusic ed Alba Parietti affrontano le sfere

Rita Rusic ed Alba Parietti sono protagoniste del talk “Essere g****e a sessant’anni” e affronteranno le sfere.

Entrano in studio gli sferati, che tingono subito tutte e cinque le sfere di rosso. “Il mio rosso è un rosso rosicone perchè quando vedo queste donne che – a sessant’anni – si mantengono fresche come due ricotte, che sono così longilinee e che si contornano di bei ragazzi, mi faccio portavoce delle donne di sessant’anni che dicono ‘basta nascondete i tacchi e sfoderate le pantofole’!” – spiega Vladimir Luxuria.

Karina Cascella spiega di essere sia rossa che verde, poichè apprezza molto Rita Rusic ma non altrettanto Alba Parietti. La Cascella definisce Alba “per niente simpatica” e la accusa di essere sempre su un “piedistallo”, di sentirsi superiore. “Dovresti essere più umile” – chiosa.

Federico Fashion Style, al contrario, è verde per Alba e rosso per Rita, a suo parere colpevole di aver trattato male Valeria Marini quando erano al Grande Fratello Vip.

Live non è la D’Urso 14 febbraio 2021, la saga degli Zenga

Barbara accoglie in studio alcuni membri della famiglia Zenga. Stasera si riuniscono per far luce sugli aspetti ancora controversi della loro saga familiare. In collegamento da Dubai, interviene anche Walter Zenga insieme all’attuale compagna.

“E’ una situazione delicata. L’altra volta ho semplicemente detto questa è casa vostra e li ho invitati a stare qui perchè francamente non credo alle famiglie allargate, con gli ex, ecc ecc. Volevo solo passare un messaggio a loro: il mio sogno è stare seduto a tavola con i miei cinque figli. Sono successe piccole cose che ci hanno allontanato, io in questo momento sono molto in difficoltà. Ieri ho parlato 20 minuti al telefono con Nicolò e quando uscirà parlerò anche con Andrea” – racconta Walter.

Dopo la separazione da Roberta, mamma di Nicolò ed Andrea, Walter ha stretto amicizia con il nuovo compagno della ex, Andrea Accoroni. In queste settimane di gossip, Accoroni ha difeso Walter, raccontando di essere contro questa guerra mediatica ed attribuendo responsabilità dell’allontanamento di Andrea e Nicolò dal padre a Roberta.

Interviene Jacopo Zenga. “Andrea è una persona splendida. Ha vissuto la quotidianità con Nicolò ed Andrea perchè sono cresciuti lontani da papà”.

Simona Izzo commenta la situazione e parla di suo figlio, del compagno Ricky Tognazzi e del padre di suo figlio, Antonello Venditti.

Ivana Icardi: il nuovo appello al fratello Mauro

Rimanendo in tema di dispute familiari, interviene Ivana Icardi. La ragazza non riesce proprio ad andare d’accordo con la moglie del fratello, Wanda Nara, che definisce “attrice” e “bugiarda”. Ivana è incinta e vorrebbe comunicarlo al fratello. Per il momento non è riuscita a farlo, ma è disposta a perdonare e dimenticare i vecchi rancori pur di riappacificarsi con lui.

Entra in studio Alberto Zenga, fratello di Walter, che racconta di aver visto Andrea e Nicolò un paio di volte e di averli invitati al proprio matrimonio.

Si passa a parlare di tradimenti. Elena Morali ha scoperto – grazie a delle videocamere che ha in casa – Luigi Favoloso con una ragazza bionda, la sua presunta amante. Barbara svela che la ragazza del video è Paola Caruso, che si dice innocente. Paola sarebbe andata a casa della Morali per organizzarle una sorpresa per il compleanno.

Entra poi in studio una coppia diventata virale sul web per una videotestimonianza fuori dagli schemi. Lui ha scoperto lei in albergo con un altro ed ha filmato tutto, ma dopo l’ha perdonata ed ora si dicono più innamorati che mai.