A Grande Richiesta dal 13 febbraio su Rai 1

Venerdì 5 febbraio, dalle 21.25 su Rai 1, è andata in onda la seconda puntata de Il cantante mascherato.

Milly Carlucci è al timone dello show in cui molti personaggi dello spettacolo si esibiscono nascondendo la propria identità sotto dei costumi. Le maschere in gara sono l’Orsetto, il Gatto, il Pappagallo, la Tigre Azzurra. E ancora il Lupo, la Farfalla. Ma anche il Baby Alieno e la Pecorella che sono risultati i meno favoriti la scorsa settimana. I due protagonisti dovevano sfidarsi per lo spareggio ma a sorpresa il Baby Alieno aveva deciso di ritirarsi. Ed il pubblico è così riuscito a scoprire che sotto il costume si nascondevano i Ricchi e Poveri. Il gruppo presenzierà lo stesso in collegamento.

La trasmissione però ha deciso di reinserire nel cast il Baby Alieno, dotandolo di una nuova identità. Potrà così completare la sfida contro Pecorella.

Le esibizioni vengono valutate dai giudici Patty Pravo, Flavio Insinna, Caterina Balivo, Costantino Della Gherardesca e Francesco Facchinetti. E’ presente in studio anche il pool investigativo capitanato dal Commissario Capo Simone Di Pasquale e dall’Ispettore di Polizia Sara Di Vaira, che ha il compito di raccogliere più indizi possibili. Le coreografie sono di Raimondo Todaro.

Il cantante mascherato 5 febbraio, la diretta, il caso dei Ricchi e Poveri

Milly Carlucci nella diretta del 5 febbraio spiega ai telespettatori che torna in gara il Baby Alieno che però avrà una nuova identità. Così può completare lo spareggio con Pecorella che era stato sospeso nella puntata precedente.

Si collegano i Ricchi e poveri per spiegare il motivo per il quale hanno deciso di abbandonare. Non si è trattato di un malore, come in molti hanno sospettato, ma il fatto che hanno vissuto una sorta di claustrofobia in quanto non è semplice rimanere in quattro in uno spazio così ristretto. Hanno ammesso di aver sentito anche molto caldo e che non riuscivano quasi più a respirare.

Il cantante mascherato spareggio Baby Alieno e Pecorella

Il nuovo Baby Alieno è pronto ad affrontare lo spareggio con Pecorella. In onore dei predecessori canta Sarà perché ti amo, proprio dei Ricchi e Poveri. Dalle voci la maschera dovrebbe contenere due persone al suo interno, un uomo ed una donna.

Secondo la Balivo potrebbero essere i Jalisse, per Facchinetti Al bano e Romina. Flavio Insinna invece sospetta che possa esserci il Volo. Della Gherardesca opta per Cristina D’Avena. Patty Pravo infine sceglie un personaggio dello sport Massimiliano Rosolino.

E’ il turno di Pecorella che propone La notte vola di Lorella Cuccarini, unendola a Disco Bambina di Heather Parisi. Seppur rimane in ballo l’ipotesi di Francesca Fialdini, i giudici avvalgono nuove ipotesi. Costantino Della Gherardesca inizia a pensare che possa essere Ambra Angiolini, mentre per la Balivo La Pina. Patty Pravo invece opta per Milena Vukotic ed Insinna per Alessandra Mussolini. Facchinetti infine sospetta che possa essere Michelle Hunziker. Gran parte degli investigatori condividono l’ipotesi di Costantino Della Gherardesca.

Al termine della sfida vince il Baby Alieno con il 60%. Pecorella invece deve abbandonare lo show ma prima deve svelare la propria identità. Si tratta proprio di Alessandra Mussolini, come ipotizzato da Insinna.

In chiusura Milly Carlucci vuole ricordare l’amico e collega Fabrizio Frizzi, che oggi avrebbe compiuto 63 anni.

Il cantante mascherato 5 febbraio, le prime esibizioni

Terminato lo spareggio la conduttrice dà il via alla puntata con le prime esibizioni della serata. Il primo a scendere in pista è Il Lupo, che da ragazzo era molto timido. E che ha scoperto che riusciva a far sorridere le persone. Gli altri indizi sono: è un animale da palcoscenico; ha sempre lavorato tanto. Ha scelto oggi di interpretare Cercami di Renato Zero.

Caterina Balivo e Patty Pravo pensano che possa essere Gigi D’Alessio, Della Gherardesca opta per Riccardo Fogli. Facchinetti invece opta per Max Giusti dal timbro della voce. Flavio Insinna ipotizza Stefano De Martino.

La seconda maschera ad esibirsi è La Tigre Azzurra, che propone Il Pescatore di Fabrizio De André. Nella clip racconta di aver avuto in passato qualche malessere fisico. Costantino Della Gherardesca sospetta che possa essere Claudio Amendola. Per la Balivo invece Claudio Lippi. Patty Pravo pensa che sotto la maschera ci sia Platinette. Francesco Facchinetti invece punta sul doppiatore Luca Ward ed Insinna su Adriano Pappalardo.

La terza protagonista è invece La Farfalla la quale spiega di aver avuto un passato turbolento in quanto ha trovato difficoltà nel gestire un successo inaspettato e prematuro. Ma si è salvata con l’aiuto dell’amore. Ama cantare e si sente libera. Ha deciso di intrepretare Un emozione da poco di Anna Oxa.

Patty Pravo, dal suo timbro vocale, potrebbe essere Silvia Mezzanotte. Facchinetti scommette su Maria Stella Gelmini mentre Della Gherardesca su Anna Tatangelo. Secondo Caterina Balivo e Flavio Insinna potrebbe essere Annalisa Minetti.

Il cantante mascherato Orsetto, il Pappagallo, il Gatto

Il quarto concorrente ad esibirsi è l’Orsetto, che ha raccontato di aver sofferto l’abbandono e che lavora in gruppo. Ha scelto di cantare Dieci ragazze di Lucio Battisti.

Patty Pravo tifa per Valentino Rossi, Facchinetti invece su Ben di Benji & Fede. La Balivo punta su Marco Morandi e Della Gherardesca con Paolo Belli. Flavio Insinna infine ipotizza Jury Chechi.

Entra in scena anche il Pappagallo, che vanta di aver conquistato molte donne e di essere amante della vita. Propone La voce del silenzio scritta da Paolo Limiti, Mogol ed Elio Isola.

Secondo i giudici si nasconde uno showman perché ha molta padronanza del palcoscenico. Patty Pravo è ancora convinta che sia Christian De Sica, insieme ad Insinna. Facchinetti e Della Gherardesca scommettono su Francesco Renga e la Balivo su Enrico Ruggeri.

E’ il turno dell’esibizione del Gatto, che porta in scena It’s my life di Bon Jovi. Si reputa una persona libera ma allo stesso tempo solitaria.

L’ipotesi di Costantino Della Gherardesca e Patty Pravo è Gabriel Garko. Per Caterina Balivo potrebbe essere il rapper Clementino. Facchinetti punta più alto con Sfera Ebbasta. Il conduttore dell’Eredità conferma Giampiero Ingrassia.

Il cantante mascherato la Giraffa, Baby Alieno

La prossima maschera a salire sul palco è La Giraffa, che canta Bam Bam Twist di Achille Lauro. Qui i giudici si trovano molto in difficoltà perché non riescono ad inquadrarla.

Patty Pravo, Flavio Insinna e Caterina Balivo credono che sia Katia Ricciarelli. Della Gherardesca opta per Donatella Rettore e Facchinetti su Raffaella Carrà.

L’ultimo ad esibirsi è il nuovo Baby Alieno che canta Il triangolo di Renato Zero. Molti giudici confermano le loro ipotesi iniziali.

Le preferenze dei Social e della giuria, lo spareggio tra la Tigre Azzurra e Baby Alieno

Una volta terminate le esibizioni Milly Carlucci svela le preferenze dei Social e della giuria, che indicano la maschera che hanno maggiormente gradito. I Social salvano il Lupo. Per i giudici devono essere promossi per la prossima puntata:

Patty Pravo: La Tigre Azzurra,

Francesco Facchinetti: Gatto,

Flavio Insinna: Orsetto,

Costantino Della Gherardesca: il Pappagallo,

Caterina Balivo: la Giraffa.

Rimangono di conseguenza esclusi il Baby alieno e la Farfalla. Ma per volontà degli investigatori sarà La Tigre Azzurra a sfidare Baby Alieno in quanto hanno salvato la Farfalla.

La conduttrice apre il televoto flash e ne comunica l’esito. Vince la Tigre Azzurra, che passa alla prossima puntata.

I personaggi che si nascondevano nel nuovo Baby Alieno sono Gigi & Ross.