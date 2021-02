Domani è domenica 13 febbraio, la prima puntata

Venerdì 12 febbraio, dalle 21.25 su Rai 1, è andata in onda la terza puntata de Il cantante mascherato.

Sette giorni fa sono state svelate due maschere. La prima è Pecorella sotto cui si celava Alessandra Mussolini. L’altra è il Baby Alieno, che dopo il ritiro dei Ricchi e Poveri, era tornata con Gigi & Ross.

Nel terzo appuntamento Milly Carlucci accoglie Al Bano, che stavolta ricopre il ruolo di super investigatore. Lo scorso anno infatti aveva partecipato con la maschera del Leone. Quest’ultimo costume si esibisce con gli altri personaggi. Ma non sappiamo se sarà sempre il cantante pugliese o se si nasconde un altro Vip. Le maschere ancora in gara sono la Giraffa, il Lupo, la Farfalla, l’Orsetto, il Gatto, il Pappagallo, la Tigre Azzurra.



Le esibizioni vengono valutate da Patty Pravo, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca, Flavio Insinna e Caterina Balivo. A loro si aggiunge il pool investigativo, guidato da Simone di Pasquale e Sara Di Vaira, che cerca di raccogliere indizi per svelare le identità. Le coreografie sono di Raimondo Todaro.

Il cantante mascherato 12 febbraio, la diretta, Al Bano

Nella diretta del 12 febbraio, entra in scena il Leone che canta Felicità insieme alle altre maschere in gara.

Dopo l’esibizione Milly Carlucci convoca i suoi bodyguard per svelare l’identità del Leone. Dalla voce si percepiva già chiaramente che si trattava di Al Bano, protagonista proprio con questo costume nella scorsa edizione. Successivamente la conduttrice chiude il televoto aperto nel pomeriggio. I Social hanno scelto di salvare il Gatto. I giudici invece hanno optato per la Giraffa, il Lupo, il Pappagallo e la Farfalla. Vanno allo spareggio la Tigre Azzurra e Orsetto.

Il cantante mascherato, spareggio Tigre Azzurra e Orsetto

La Tigra Azzurra per lo spareggio ha scelto di cantare La Pelle nera. Ed aggiunge un altro indizio: ha così tanti volti che non sa più chi é. Flavio Insinna inizia a pensare che possa essere Massimo Lopez. Dello stesso pensiero sono Patty Pravo, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo. Della Gherardesca ipotizza ora per Guillermo Mariotto. L’ipotesi più quotata in principio era Platinette.

L’Orsetto invece propone Ragazzo fortunato di Jovanotti. E la sua esibizione si arrichisce della presenza del corpo di ballo formato da bambini. Nel suo indizio Orsetto ha pronunciato qualche parola in spagnolo.

Al Bano ed Alessandra Mussolini, che sono accomodati in platea assieme al pool investigativo, credono sotto la maschera possa celarsi una donna, Alexia. Della Gherardesca e Patty Pravo optano per Valentino Rossi. Francesco Facchinetti ipotizza che sia Alberto Tomba. Insinna invece sceglie Riccardo Fogli. Caterina Balivo opta per Simone Montedoro.



La sfida è vinta da Orsetto con il 74% delle preferenze. E così la Tigre Azzurra è obbligata a svelare la propria identità. Si tratta di Mauro Coruzzi (Platinette). Colei che aveva indovinato per prima era Patty Pravo che la scorsa settimana aveva optato che lui. Ma stasera ha deciso di unirsi al pensiero di Insinna su Lopez.

Il cantante mascherato 12 febbraio, Pappagallo, il Lupo, il Gatto



Il primo personaggio a salire sul palco per la competizione è il Pappagallo che canta I migliori anni della nostra vita di Renato Zero.

Facchinetti, Insinna e Balivo tifano per Red Canzian. Patty Pravo conferma invece Christian De Sica. Costantino Della Gherardesca si spinge oltre con Piero Pelù. Il pool investigativo invece sostiene che possa trattarsi di Alessandro Borghese.



Il prossimo è il Lupo che canta Chi fermerà la musica dei Pooh. Quando canta si sente vagamente la cadenza partenopea. Per Patty Pravo e Francesco Facchinetti si tratta di Gigi D’Alessio. Caterina Balivo tifa per Alessandro Siani. Della Gherardesca punta più in alto con Massimo Ranieri. Flavio Insinna opta per Roby Facchinetti.

Il Gatto ha scelto di rendere omaggio a Patty Pravo con E dimmi che non vuoi morire. Ma a sorpresa la voce del personaggio è molto più femminile rispetto alle precedenti esibizioni. E questo particolare ha destabilizzato i giudici. Caterina Balivo, Flavio Insinna, Della Gherardesca e Patty Pravo credono che possa essere Rosalinda Celentano. Francesco Facchinetti invece opta per Serena Autieri.

Il cantante mascherato La Giraffa, La Farfalla, Orsetto

La quarta maschera ad esibirsi è la Giraffa che propone Una vita in vacanza de Lo Stato Sociale. Patty Pravo, Caterina Balivo, Della Gherardesca confermano Katia Ricciarelli. Facchinetti ipotizza Raffaella Carrà. Secondo Insinna potrebbe essere Ivana Spagna. La platea tifa per Romina Power.

Sale sul palco la Farfalla che ha scelto di cantare Adrenalina di Wisin. Nel suo indizio ha rivelato di avere un figlio. Facchinetti, Della Gherardesca, Patty Pravo, Insinna optano per Anna Tatangelo. La Balivo torna sull’ipotesi Sabrina Salerno.

Torna sul palco anche Orsetto, dopo aver vinto lo spareggio contro la Tigre Azzurra. Questa settimana propone 24.000 baci di Adriano Celentano. Quasi tutti i giudici confermano l‘ipotesi di inizio puntata, tranne Costantino Della Gherardesca che torna su Paolo Belli.

Anche secondo il pool investigativo potrebbe trattarsi del partner della Carlucci in Ballando con le stelle. Nel corso della puntata Simone Di Pasquale ha tentato di telefonare in diretta proprio a Paolo Belli. Alla prima chiamata non ha risposto, alla seconda ha spiegato che era uscito per portare a spasso il cagnolino. Sarà vero?

Milly Carlucci accoglie nuovamente sul palco Al Bano che propone il singolo Di rose e di spine.

Il cantante mascherato 12 febbraio, spareggio tra Lupo e Giraffa

Al termine delle esibizioni è il momento di scoprire le preferenze dei Social e della giuria. I primi hanno salvato il Pappagallo. Secondo i giudici meritano di andare in semifinale la Farfalla, La Giraffa e l’Orsetto. Rimangono il Lupo ed il Gatto.

Ma il pool investigativo ha deciso di salvare il Gatto sostituendolo con La Giraffa. Saranno quindi il Lupo e la Giraffa ad affrontare lo spareggio. I personaggi non si esibiscono ma viene aperto un televoto flash. Vince con il 63% dei voti il Lupo.



Come è accaduto per la Tigre Azzurra, anche la Giraffa deve svelare la propria identità. Si tratta di Katia Ricciarelli, che in molti avevano ipotizzato anche sul web.