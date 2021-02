C’è posta per te 27 febbraio: Pasquale chiede scusa alla moglie

Nella puntata di C’è posta per te del 27 febbraio, in onda su Canale 5, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Pasquale che vuole riconquistare la moglie.

C’è posta per te storia Pasquale

Pasquale ha scelto di partecipare a C’è posta per te per chiedere perdono alla moglie Anna. L’ha tradita con con un’altra ragazza, è andato via di casa, ed ha iniziato una relazione con lei.

Pasquale ed Anna sono insieme da 18 anni e si sono conosciuti quando erano poco più che adolescenti. Il loro matrimonio è stato felice fino al 2018. Tre anni fa hanno tentato di avere dei figli ma Anna non è riusciva a rimanere incinta. Attraverso degli esami clinici Pasquale ha scoperto di essere sterile. E da quel momento inizia a soffrire di depressione. In quel periodo buio tradisce la moglie con una ragazza molto più giovane che reputa immatura. Ma che è riusciva a fargli vivere dei momenti di spensieratezza.

Anna lo ha perdonato ma poco tempo dopo lui ha preferito andarsene per una seconda volta. Da allora Anna non vuole più saperne di lui. E tramite il suo avvocato ha inviato la richiesta di separazione.

Pasquale ora è pentito perché ha compreso che è Anna la donna della sua vita. E spera a tutti i costi di poter tornare con lei.

C’è posta per te la reazione di Anna

Anna ha accettato l’invito e sospettava che potesse essere Pasquale. Il marito le spiega di sentirsi un uomo incompleto da quando lei non è più presente nella sua vita. Gli mancano anche i piccoli gesti, che spesso dava per scontati. Spiega che il rapporto con l’altra donna era passeggero. Ma lo ha aiutato a comprendere che è ancora innamorato di Anna. Ha già provato più volte di riconquistarla ma lei è esausta del suo comportamento.

Anna ha cercato di superare il tradimento ma non gli perdona il fatto che se ne sia andato nuovamente. Grazie al distacco Anna ha iniziato a prendersi maggiore tempo da dedicare a se stessa. E non riesce più ad immaginarlo accanto a lei perché preferisce la compagnia delle amiche. Nonostante i tentativi di persuasione di Maria De Filippi Anna decide di chiudere la busta.