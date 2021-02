C’è posta per te 27 febbraio: Martina non perdona il padre

Nella puntata del 27 febbraio di C’é posta per te, in onda su Canale 5, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Danilo. Vuole recuperare il rapporto la figlia ventitreenne.

C’è posta per te storia Danilo

Danilo ha scritto alla trasmissione per cercare di recuperare il rapporto con la figlia Martina. Il signore si presenta in studio assieme alla seconda moglie Rosy.

Il rapporto tra Danilo e Martina è diventato conflittuale da quando si è innamorata di Francesco. E Danilo lo reputa il responsabile della loro rottura. E’ un ragazzo che gli non piace per i suoi modi di fare considerati strafottenti e per un linguaggio che non gradisce. Inoltre Francesco gli ha assicurato che non avrebbe mai dormito insieme alla figlia perché per lei rappresenta il primo fidanzato. Ma lui non ha mantenuto la promessa. Ed attualmente Martina è incinta di cinque mesi. Ed è andata a vivere da Francesco.

Quando Danilo ha scoperto la gravidanza è andato su tutte le furie ed ha interrotto i rapporti con Martina e Francesco. Si interroga come facciano a crescere un figlio dato che Francesco lavora come rider per la consegna di pizze a domicilio.

La reazione di Martina e Francesco

Martina, Francesco e Catia (la madre di Francesco) hanno accettato l’invito. Danilo implora il perdono di Martina perché è impaziente di diventare nonno e di conoscere il nascituro. All’appello si unisce anche Rosy che è stata sempre presente per Martina.

Francesco racconta che si è risentito delle continue offese che gli ha rivolto Danilo senza valide ragioni. Ma ha comunque tentato più volte di convincere Martina a riappacificarsi col padre. Ma la ragazza si è sempre tirata indietro per il quieto vivere.

La signora Catia aggiunge che Danilo si è permesso di giudicare il figlio senza conoscerlo. E senza sapere il loro passato famigliare. Catia invece ha accolto con amore Martina in casa e sta aiutando la coppia ad affrontare l’arrivo del bambino. La signora invita inoltre Danilo ad accettare Francesco per il bene della famiglia.

Danilo si infuria con Catia perché non lo starebbe aiutando a riavvicinarsi a Martina. Si è pentito di aver offeso Francesco e vuole rimediare ma ha bisogno del suo supporto. Martina però è irremovibile e decide di chiudere la busta.