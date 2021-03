Sanremo 2021 conferenza stampa 5 marzo, tutte le dichiarazioni

Condivi su















Terza serata in diretta di Sanremo 2021 dalle 20:45 su Rai 1. L’appuntamento di questa sera è dedicato alle canzoni d’autore. I 26 Big in gara propongono le cover di celebri brani del passato duettando con ospiti nazionali ed internazionali. Nel caso di Irama, come è accaduto nella seconda serata, viene mandata in onda una performance registrata. Non mancheranno omaggi ad alcuni artisti come Lucio Battisti, Pino Daniele, Caterina Caselli e tanti altri.

Amadeus è affiancato da Fiorello e da Vittoria Ceretti che ricopre il ruolo di co-conduttrice. A votare la miglior cover è l’Orchestra del Festival. La loro classifica parziale verrà poi unita a quella della Giuria Demoscopica.

Ospiti della terza serata di Sanremo 2021 sono, tra gli altri, i Negramaro, Siniša Mihajlovic, Donato Grande. Ma anche le attrici Valeria Fabrizi e Antonella Ferrari. Le protagoniste del terzo Quadro di Achille Lauro sono Monica Guerritore ed Emma Marrone.

Assenti invece le Nuove Proposte che tornano domani sera per la proclamazione del vincitore.

Sanremo 2021, diretta della terza serata

Nel segmento PrimaFestival con Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci vengono intervistati Aiello, ed Irama, che gareggia in gara solo attraverso dei filmati registrati.

Salgono sul palco Amadeus e Fiorello che ricordano Lucio Dalla. Il cantautore bolognese nella giornata di oggi, 4 marzo, avrebbe compiuto 78 anni. Ad omaggiarlo sono i Negramaro che propongono il brano 4 marzo 1943, nella versione originale, non censurata. Segue un lungo monologo incentrato sulla libertà. Prima di andare via i Negramaro vogliono ricordare anche Domenico Modugno con Meraviglioso.

Il conduttore dà il via alla prima esibizione dei Big in Gara. Inizia Noemi che duetta con Neffa in Prima di andare via in una versione blues molto godibile. Il duetto è ben riuscito perché l’uno non intende sovrastare l’altro e le voci si uniformano.

Fulminacci propone Penso Positivo con Valerio Lundini e Roy Paci che lo accompagna con la tromba. Volevano mettere in scena una versione dissacrante in cui mescolare momenti di euforia con alcuni di riflessione. Nel corso del brano interviene Lundini con un monologo che risulta poco graffiante.

Amadeus accoglie sul palco la terza co-conduttrice del Festival. E’ il turno della modella Vittoria Ceretti. Insieme presentano il duetto di Francesco Renga con Casadilego con Una ragione di più. Hanno scelto una versione minimal ben riuscita per mettere in primo piano le voci. Viene così a crearsi un’atmosfera quasi corale.

Di tutt’altro genere musicale è l’esibizione degli Extraliscio e Davide Toffolo. Interpretano con Peter Pichler Medley Rosamunda, in una polka coinvolgente che rievoca atmosfere da balera. Si è creata un’atmosfera di festa. Vogliono donare al pubblico un momento di leggerezza in un periodo storico complicato.

Sanremo 2021, Fiorello

Fiorello mette in scena un monologo incentrato nuovamente su Nicola Zingaretti. Ha ironizzato sul fatto che si sia dimesso da Segretario del partito il giorno dopo alcune sue battute innocenti sul palco dell’Ariston. Canta poi dei brani di Massimo Ranieri e Gianni Morandi mescolando testo e musiche. Ad esempio interpreta Se bruciasse la città sulle note di Andavo a cento all’ora. Fatti mandare dalla mamma sulla musica di Perdere l’amore; Banane e Lampone sulla base di Rose rosse.

Il quinto Big in gara è Fasma che duetta con Nesli ne La fine. La coppia è costretta a ripetere l’esibizione a causa di un problema tecnico. Non funzionava infatti il microfono di Fasma. La versione scelta dai protagonisti appare un po’ piatta, con un lieve crescendo che dovrebbe creare un’atmosfera più struggente.

Bugo invece canta con i Pinguini tattici nucleari un classico di Lucio Battisti, Un’avventura. Partita in versione solenne, il brano poi assume un’atmosfera acustica.

Francesca Michielin e Fedez propongono un medley con i brani di Calcutta, Silvestri, Jalisse, Baldi/Alotta in una versione Anni Trenta in cui sono riconoscibili sonorità appartenenti al Charleston. Esibizione fresca e coinvolgente. I due Big hanno deciso di esibirsi senza l’ausilio di altri ospiti.

Sanremo 2021, Irama, Maneskin

E’ il turno di Irama, che come è accaduto ieri sera non può esibirsi dal vivo. Ma viene mandato in onda il video delle prove del brano Cyrano di Francesco Guccini. Anche se all’apparenza possano essere musicalmente distanti, Irama è riuscito a rendere propria la canzone.

I Maneskin hanno scelto Manuel Agnelli per cantare Amandoti. L’inizio malinconico lascia poi spazio ad un’esplosione di energia. Un mix perfetto tra due mondi che in parte si somigliano.

Il decimo cantante ad esibirsi è Random che duetta con i The Kolors in Ragazzo fortunato. Nel duetto sembra prevalere Stash rispetto al vero protagonista della gara.

Segue Willie Peyote che propone Giudizi universali insieme al suo autore, Samuele Bersani. Nel capolavoro del cantautore riminese Peyote tende troppo ad assomigliare all’originale. Impeccabile Bersani.

Il monologo di Antonella Ferrari, Valeria Fabrizi

Raggiunge il palco dell’Ariston l’attrice Antonella Ferrari, affetta da Sclerosi Multipla. Ha portato in scena uno spettacolo dal titolo Più forte del destino, in cui racconta della sua patologia. Per il Festival ne propone solo un estratto nel quale dopo un lungo iter di visite ed esami clinici è riuscita a comprendere le ragioni del suo malessere fisico.

Amadeus accoglie anche Valeria Fabrizi sulle note di Non ti fidar di un bacio a mezzanotte del Quartetto Cetra. E’ un espediente per ricordare suo marito, Tata Giacobetti, che è stato uno dei componenti. Il brano partecipò al Festival nel 1954. L’attrice porta con sé uno dei libricini delle canzoni che venivano stampati in occasione della kermesse.

La dodicesima Big in gara è Orietta Berti, che propone Io che amo solo te, con Le Deva. L’inizio appare un po’ debole ma gradualmente l’esibizione migliora. Godibile il mix di molte voci femminili.

Raggiunge il palco Zlatan Ibrahimović che racconta di essere arrivato a Sanremo a bordo di una moto di uno sconosciuto. Avrebbe trovato lungo il viaggio di ritorno dalla partita un incidente stradale.

I cantanti di The Voice Senior cantano con Gio Evan in Gli Anni degli 883. A metà tra il Quartetto cetra e gli Abba, i protagonisti dello show di Rai 1 aggiungono un tocco di originalità, con un mix di voci molto diverse tra ma complementari.

Ghemon interpreta con i Neri per Caso un medley dal titolo L’essere infinito (L.E.I). Cantano Le ragazze, Donne, Acqua e Sapone e Le Canzone del sole. La loro performance è una delle migliori nella serata dedicata alle cover.

Terza serata del Festival, ospite Siniša Mihajlovic

Amadeus e Ibrahimović accolgono sul palco dell’Ariston Siniša Mihajlovic. I due sportivi ricordano il loro primo incontro, nel quale Ibrahimović tirò una testata a Mihajlovic. Hanno poi stretto amicizia e Mihajlovic per un periodo è stato il suo allenatore. L’ospite racconta anche della leucemia, dal quale è guarito dopo una lunga battaglia.

Amadeus, Fiorello, Siniša Mihajlovic e Zlatan Ibrahimović cantano insieme Io vagabondo dei Nomadi. Torna sul palco Vittoria Ceretti che inscena uno sketch con Fiorello in cui finge di posare per lui. Lo showman siciliano si mostra senza baffi in quanto sono stati tagliati da Amadeus in diretta.

Proseguono le cover con La Rappresentante Di Lista con Donatella Rettore in Splendido splendente. L’arrangiamento in alcuni momenti appariva debole ma la Rettore ha portato una ventata di energia.

Arisa invece ha scelto di ricordare Pino Daniele con Quando in coppia con Michele Bravi. Il duetto è molto romantico, intimista, equilibrato, dove le voci sono in perfetta sintonia.

Sanremo 2021, Donato Grande, il Quadro di Achille Lauro

Amadeus è felice di accogliere Donato Grande, rappresentante della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport. Pratico questo sport del 2018 ma da molto tempo è fermo a causa della pandemia. E’ un gran tifoso del Milan ed il suo sogno è incontrare Zlatan Ibrahimović. Il calciatore gli regala la sua maglietta autografata.

Al rientro dalla pubblicità Monica Guerritore porta in scena un monologo sulle donne per il Quadro di Achille Lauro. Il cantautore romano vestito da statua greca canta Penelope con Emma Marrone.

E’ il momento di Madame con Prisencolinensinainciusol. L’esibizione risulta essere poco graffiante. Più ad effetto invece il parallelismo tra gli studenti in aula con quelli obbligati alla didattica a distanza per il Covid.

Segue Lo Stato Sociale che cantano Non è per sempre con Emanuela Fanelli e Francesco Pannofino. Gli ospiti non cantano ma lanciano un appello per il mondo dello spettacolo che possa al più presto ripartire.

Nella terza serata di Sanremo 2021 Annalisa ha scelto il chitarrista Federico Poggipollini per interpretare La musica è finita.

Gaia invece omaggio Luigi Tenco cantando Mi sono innamorato di te con Lous and The Yakuza. Nel duetto si mescolano parti del testo in italiano e francese che dà origine ad una versione originale, in cui le voci sono in sintonia.

La coppia formata da Colapesce e Dimartino ha scelto di cantare Povera patria con la voce inedita di Franco Battiato. L’esibizione appare lenta, poco coinvolgente. Dovevano forse optare per un arrangiamento differente.

Sanremo 2021, le ultime cover in gara

Anche i Coma_Cose, come Bugo, propongono uno dei classici di Lucio Battisti. E’ Il mio canto libero, dal testo ancora attuale. Duetto riuscito ma a tratti sterile.

Tornano sul palco dell’Ariston i Negramaro che cantano Contatto e La cura del tempo, appartenenti al loro ultimo lavoro discografico.

La prossima artista in gara nella terza serata di Sanremo 2021 è Malika Ayane che interpreta Insieme a te non ci sto più. Propone una versione romantica dalle atmosfere quasi celestiali. Perfetta nella voce.

Il ventiquattresimo Big ad esibirsi è Max Gazze’ che canta Del mondo con Daniele Silvestri.

Ermal Meta propone al pubblico Caruso con la Napoli Mandolin Orchestra.

L’ultimo ad esibirsi è Aiello con Vegas Jones con il brano Gianna di Rino Gaetano. L’ospite aggiunge dei versi rap in cui parla di coming out, libertà, di discriminazioni.

Sanremo 2021 terza serata, le preferenze dell’Orchestra

Terminate le 26 esibizioni il conduttore rende note le preferenze dell’Orchestra del Festival. Ecco la loro classifica:

Ermal Meta– Caruso Orietta Berti– Io che amo solo te Extraliscio feat Davide Toffolo– Medley Rosamunda Willie Peyote– Giudizi universali Arisa– Quando Maneskin– Amandoti Annalisa– La musica è finita Max Gazzè– Del mondo La rappresentante di lista-Splendido splendente Ghemon– L’essere infinito Lo Stato Sociale– Non è per sempre Gaia– Mi sono innamorato di te Irama– Cyrano Colapesce Di Martino– Povera patria Fulminacci– Penso positivo Malika Ayane– Insieme a te non ci sto più Noemi-Prima di andare via Madame– Prisencolinensinainciusol Francesco Renga– Una ragione di più Fasma– La fine Francesca Michielin & Fedez-medley E allora Felicità Aiello– Gianna Bugo– Un’avventura Gio Evan– Gli anni Random– Ragazzo fortunato Coma_Cose– Il mio canto libero.

I primi dieci Big nella classifica generale

I voti dell’Orchestra del Festival vengono uniti a quelli della Giuria Demoscopica che ha espresso le proprie preferenze nella prima e seconda serata.

S0mmando i voti i primi dieci Big della classifica generale sono:

Ermal Meta Annalisa Willie Peyote Arisa Irama Lo Stato sociale Malika Ayane Extraliscio feat Davide Toffolo Orietta Berti Maneskin.

Le esibizioni di domani sera vengono valutare dalla Sala Stampa.