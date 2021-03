Condivi su















E’dedicato a Sanremo 2021 la puntata speciale di Domenica In in onda domenica 7 marzo. L’appuntamento è in onda in diretta eccezionalmente dal Teatro Ariston di Sanremo. Qui si trova Mara Venier che ha come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento.

Domenica in speciale Sanremo 2021

Oggi è prevista, come tradizione, una puntata speciale del contenitore festivo dedicata alla 71esima edizione del ‘Festival di Sanremo. La particolarità è anche rappresentata dalla durata: Domenica in con la Venier, è in onda straordinariamente dalle ore 15.30 alle ore 20.00. Non sono previsti, dunque nè Da noi …a Ruota libera con Francesca Fialdini, nè la puntata del preserale di L’Eredità con Flavio Insinna.

In oltre quattro ore di diretta la padrona di casa ed i suoi ospiti raccontano la settimana del Festival condotta da Amadeus con la partecipazione di Rosario Fiorello. La Venier va ad occupare il palcoscenico lasciato libero solo da poche ore, visto che anche la finale della kermesse canora si è conclusa molto oltre la mezzanotte.

Riascoltiamo oggi tutti e 26 i cantanti in gara che si sono confrontati per cinque sere consecutive. Sono suddivisi in gruppi. In studio a commentare opinionisti e giornalisti. Ecco i particolari.

Gli ospiti musicali e gli opinionisti

Innanzitutto è presente a ‘Domenica In – Speciale Sanremo’ il vincitore della settantunesima edizione e tutto il cast dei cantanti che hanno preso parte a questa edizione. Ogni interprete ripropone la sua canzone portata al successo nelle cinque serate del Festival 2021.

Non solo: nel corso della puntata speciale interviene anche Achille Lauro con una sorpresa.

Il giovane artista, infatti, è presente con un quadro speciale realizzato appositamente per Mara Venier dal titolo ‘Marilù’.

Come accade ogni anno, è presente anche il vincitore della categoria Nuove Proposte che quest’anno è stato Gaudiano. Il giovane artista è stato laureato primo in classifica nella serata di venerdì, come tradizione della kermesse canora.

In studio a commentare i protagonisti della kermesse saranno presenti Cristiano Malgioglio, Pino Strabioli, Roberto Poletti, Francesca Barra e Claudio Santamaria.

Ospite d’eccezione anche la giornalista Giovanna Botteri che solo poche ore prima era stata accanto ad Amadues nella serata finale del Festival di Sanremo 2021.

Gli altri ospiti

Non manca neppure Vincenzo De Lucia divenuto oramai una presenza fissa del contenitore domenicale condotto da Mara Venier. Anche oggi intrattiene il pubblico con ironia attraverso un’imitazione molto credibile della grande Ornella Vanoni.

E per lo spazio dedicato alle fiction da reclamizzare, in studio anche l’attrice Tecla Insolia. Il fine è presentare la fiction Rai ‘La bambina che non voleva cantare’. La pellicola per il piccolo schermo è dedicata alla vita artistica e personale di Nada Malanima che vinse nel 1969 la gara canora sanremese con Che freddo fa.