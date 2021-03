L’Eredità Martina Crocchia ancora campionessa, ma senza portafoglio

Condividi su







Martina Crocchia è ancora campionessa a L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna su Rai 1 nella fascia preserale. Nella puntata del 9 marzo 2021, la concorrente romana, non è riuscita, ancora una volta, a sbancare la Ghigliottina.

Partecipano come di consueto Sette concorrenti, di cui uno è il campione decretato nel corso della puntata precedente ma non gioca nella prima fase, ovvero La sfida dei Sette. I singoli giochi da superare per accumulare montepremi ed eliminare i contendenti sono, in ordine di proposta: Gli Abbinamenti, L’una o l’altra, Le quattro date, I Paroloni, il Triello, i due passi perso la Ghigliottina. E, in ultimo, la Ghigliottina, alla quale partecipa solo il concorrente che è riuscito a superare tutti gli altri.

Nella puntata di ieri, 8 marzo 2021, Martina Crocchia si è riconfermata campionessa. Per ora non ha ancora mai vinto il montepremi finale.

Vi ricordiamo che potete seguire il game show L’Eredità anche sul sito dedicato RaiPlay.

L’Eredità il percorso di Martina Crocchia

Inizia la puntata, e il conduttore presenta i concorrenti, a partire dalla campionessa Martina Crocchia. Oggi è il suo compleanno. C’è poi Cristiano, di Napoli, ma vive a Roma. Lavora nel campo del trasporto aereo. E’ il primo a giocare al gioco degli Abbinamenti. Il gioco richiede a Cristiano di abbinare varie parole alla definizione che meglio li rappresenta. La seconda concorrente è Sabrina, di Genova. Lavora in uno studio notarile, è appassionata di fai da te e modellismo. Il terzo giocatore, Riccardo, lavora nel campo delle tende da sole. E’ il primo a non riuscire a completare i suoi abbinamenti.

Valentina, la quarta concorrente, è laureata in filosofia, e vorrebbe diventare professoressa universitaria. Anche lei non arriva alla fine della lista di parole da abbinare. Poi, tocca a Corinna, una studiosa in ambito umanistico. Nemmeno lei arriva alla fine del percorso. C’è quindi Yuri, commissario di Polizia appassionato di informatica.

Terminato il giro, la campionessa Martina deve indicare chi, fra i tre che non hanno completato la lista di parole, si deve sfidare per decidere la prima eliminazione della puntata. Sceglie Corinna e Valentina. Fin dall’inizio Valentina passa in svantaggio con il tempo, e viene infine eliminata.

L’una o l’altra

Inizia la seconda fase del game show: l’una o l’altra. I concorrenti devono scegliere tra due possibilità la risposta corretta alla domanda posta dal conduttore. Corinna e Yuri sbagliano la prima risposta. Martina, la campionessa, indovina. Anche Cristiano e Sabrina indovinano. Ricomincia il giro, e tocca di nuovo a Corinna, che sbaglia per la seconda volta. Così, deve indicare chi intende sfidare per salvarsi dall’eliminazione. Corinna punta il dito contro Riccardo.

Alla fine della sfida, è Riccardo a spuntarla e a proseguire la partita. Il suo montepremi sale a 30.000 Euro.

Comincia il gioco Le quattro date; Yuri sceglie per primo. Il conduttore propone ai concorrenti un evento, che loro devono abbinare con una fra le quattro date loro proposte. Le date di questa sera sono 1938, 1952, 1971 e 1990. Il primo a sbagliare e Cristiano, seguito da Sabrina e poi da Martina, la campionessa. Cristiano, infine, sbaglia per la seconda volta, e deve sfidare un altro concorrente. Sceglie di confrontarsi con Riccardo.

La sfida è serrata, e i due contendenti sono alla pari. Però, in ultimo la spunta Cristiano.

La prima scalata di Martina Crocchia, campionessa a L’Eredità

I Paroloni

Continua la partite, e inizia il gioco dei Paroloni. Ogni concorrente deve abbinare una parola con una definizione tra le tante messe loro a disposizione. La prima parola, Aione, mette a dura prova tutti i concorrenti. La indovina Cristiano. Invece, la seconda parola, Collirida, è identificata da Yuri.

Si arriva così alla sfida che precede la penultima fase de L’Eredità: Sabrina contro Martina. La campionessa Martina si difende, e passa al prossimo turno: il triello.

Il Triello

Nella sfida del Triello si sfidano Yuri, Cristiano e Martina. I tre giocatori devono scegliere una materia ad ogni turno, e rispondere a una domanda a tema. Ogni domanda e ogni materia celano un valore in euro che si aggiunge al montepremi di chi indovina la risposta corretta. A metà partita, i montepremi accumulati sono: 20.000 Euro per Martina, 40.000 per Cristiano e 80.000 per Yuri.

Proprio Yuri indovina 5 domande consecutive, prima di cedere la parola a Cristiano, che porta il suo montepremi a 70.000 Euro, prima di sbagliare una risposta e cedere la metà, 35.000 Euro a ciascuno, a Martina e Cristiano.

Il triello giunge al termine, Martina è l’ultima a rispondere e indovinare. I montepremi di ogni giocatore al termine della sfida è di 100.000 Euro per Yuri, 60.000 Euro per Martina e 35.000 Euro per Cristiano. Inizia il confronto finale tra i concorrenti, per decidere chi siederà al tavolo della Ghigliottina.

Alla fine, Martina sconfigge i suoi contendenti, accumula un montepremi di 160.000 Euro e si prepara per la Ghigliottina con una risposta soreprendente a una domanda molto impegnativa.

La ghigliottina di Martina Crocchia

Inizia il gioco. La prima scelta è fra Favola e Scatola. La risposta corretta è Scatola, che Martina indovina. Poi, Uomo o Uovo. Martina sceglie Uovo, ancora una volta la risposta esatta. Quindi, tra Invitare o Imitare Martina seleziona Invitare, di nuovo giusta. La scelta tra Benedizione e Beneficienza porta in errore Martina, che sceglie Benedizione. La risposta corretta era Beneficienza. Infine, Cinque o Lingue. Martina indovina con la parola Cinque, e tenta di indovinare la parola che collega tutti i termini per 80.000 Euro.

Le parole della Ghigliottina sono quindi:

Scatola

Uovo

Invitare

Beneficienza

Cinque

Martina ha scritto la parola Festa. “Invitare a una festa, una festa di beneficienza. Per le altre tre non lo so.” afferma Martina. La parola, invece, era TE’. Il tè delle cinque, un tè di beneficenza, inteso come festa, Invitare per un tè, un Uovo da tè, usato per diffondere la fragranza delle foglie di tè; infine, una scatola da tè, dove conservare le bustine.

Chi è Martina Crocchia, campionessa a L’Eredità

Martina Crocchia di professione è una pole dancer. Viene da Roma e insegna la pole dance in una scuola di danza. É stata campionessa per quattro volte, ma in nessuna occasione è riuscita a portare a casa il montepremi.

Condividi su