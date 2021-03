A Grande Richiesta 9 marzo: Non sono una signora con Loredana Bertè

Condividi su







Martedì 9 marzo, alle 21.25 su Rai 1, va in onda A Grande Richiesta dal sottotitolo Non sono una signora, dedicato a Loredana Bertè. L’evento è condotto da Alberto Matano ed è un omaggio all’artista nell’anno del suo settantesimo compleanno.

Nel corso della serata il conduttore ripercorre le tappe salienti della carriera della Bertè e i telespettatori riascoltano non i suoi brani più celebri ma anche le sue ultime produzioni musicali. Ospiti di questo appuntamento: Zucchero, Marcella Bella, Giusy Ferreri, I Boomdabash, Enzo Gragnaniello, Gaetano Curreri, Erminio Sinni e Clementino.

A Grande Richiesta Loredana Bertè 9 marzo, la diretta

La diretta inizia con l’esibizione di Loredana Bertè con i Boomdabash in Non ti dico no, successo del 2018.Prima di iniziare con la festa dedicata alla Bertè Alberto Matano ci tiene a ricordare la sorella dell’artista Mia Martini, che si tolse la vita nel 1995. La protagonista dello show la ricorda come una donna ed artista straordinaria con la quale, come normale che sia tra sorelle, ogni tanto discuteva.

Una delle canzoni preferite di Mia Martini era Diamante e per tale ragione la Bertè la canta con il suo autore, Zucchero. Mia Martini ne incise la cover nel suo ultimo album dal titolo La musica che mi gira intorno, del 1994. Prima di andare via Zucchero regala al pubblico anche l’ultimo singolo Facile.

A Grande Richiesta, il ricordo di Mia Martini

Alberto Matano, proseguendo nell’omaggio a Mia Martini, ricorda al pubblico che le due sorelle erano molto legate e sono nate anche lo stesso giorno, il 20 settembre. La Bertè spiega che dopo il suicidio di Mimì ha sofferto per molto tempo di depressione e solitudine. E nel 1997 al Festival di Sanremo le ha dedicato la canzone Luna, che ripropone in diretta A Grande richiesta-Non sono una signora.

Loredana Bertè racconta a Matano che lei e molti artisti della sua generazione all’inizio della carriera non aspiravano alla fama e al successo. Ma speravano solo, attraverso lavoretti musicali e televisivi, di riuscire a far fronte alle spese riguardanti affitto e bollette.

La Bertè torna poi sul palco per cantare Non sono una signora, che dà il titolo all’appuntamento con lo show a lei dedicato. E propone anche Dedicato, del 1978. Entrambi i capolavori sono stati scritti da Ivano Fossati.

Interpreta successivamente anche Maledetto Luna Park, singolo del 2018. Standing ovation da parte dei presenti in studio.

A Grande Richiesta 9 marzo, Marcella Bella ed altri artisti

Raggiunge il palco Marcella Bella per duettare con Loredana Bertè in In alto mare. Cantano insieme inoltre Amici non ne ho e durante l’esibizione si uniscono anche Giusy Ferreri ed Asia Argento.

Loredana Bertè ricorda che da giovane viaggiava spesso tra Giamaica ed America. In Giamaica l’artista andò ad un concerto di Bob Marley (in uno stadio), che all’epoca non conosceva come artista. Grazie a lui scoprì il reggae e fu la prima donna a riproporlo in Italia. Un esempio è il brano E la luna bussò, scritta da Mario Lavezzi. Il brano viene interpretato da Marcella Bella, Giusy Ferreri e Gaetano Curreri. Entra in scena anche Clementino che aggiunge alcuni versi rap in dialetto napoletano.

Al rientro dalla pubblicità Loredana Bertè canta un altro classico del suo repertorio Il mare d’inverno, scritto da Enrico Ruggeri.

A Grande Richiesta 9 marzo, i look di Loredana Bertè

Un altro aspetto caratteristico di Loredana Bertè è il look. L’artista racconta che molti anni fa conobbe Madonna, la quale era innamorata di un suo giubbino che poi le regalò. Al Festivalbar del 1986 si presentò in pigiama e con una Polaroid per scattarsi dei selfie. In quella occasione cantava il brano che ripropone in diretta, Fotografando. Anche qui Clementino aggiunge dei versi rap.

Loredana Bertè canta anche il brano Re, presentato al Festival di Sanremo sempre del 1986. L’artista destò scandalo perché si presentò all’Ariston con un finto pancione. Interpreta anche la canzone Mi manchi, che scrisse in mezz’ora dopo un aspro litigio con l’ex marito Björn Borg.

Regala al pubblico anche Buongiorno anche a te, scritta da Oscar Avogadro e Pino Daniele. Il brano era il lato B del 45 giri del 1980, dove era contenuto In alto mare.

Il ricordo di Andy Warhol, Erminio Sinni

Alberto Matano chiede alla Bertè di raccontare l’incontro con Andy Warhol. L’artista statunitense si recava ogni pomeriggio presso il negozio Fiorucci a New York. Egli inizialmente pensò che la Bertè fosse una commessa ma con il passare del tempo ha scoperto le sue doti canore e anche culinarie.

Loredana Bertè e Giusy Ferreri cantano Petala. Si tratta della cover italiana del brano brasiliano di Djavan intitolato Esquinas.

Alberto Matano introduce il prossimo ospite. Si tratta di Erminio Sinni, vincitore della prima edizione di The Voice Senior. Nello show faceva parte proprio del Team Bertè. Insieme cantano Anima Carbone.

Nel 2019 Loredana Bertè ha partecipato al Festival di Sanremo con Cosa ti aspetti da me, scritta da Gaetano Curreri. La protagonista ed il leader degli Stadio la cantano insieme.

L’artista calabrese canta anche il suo ultimo singolo Figlia di. Successivamente un nuovo tuffo nel passato con Cu’ mme che interpreta con Enzo Gragnaniello. Quest’ultimo brano fu cantato anche da Mia Martini con Roberto Murolo. Sempre in onore di Mia Martini la Bertè propone Almeno tu nell’universo.

A Grande Richiesta Loredana Bertè 9 marzo, Serena Dandini

Nel corso della diretta interviene anche Serena Dandini che recita un monologo dedicato alla violenza sulle donne. Narra la storia di una morte annunciata in quanto il marito della protagonista da anni riferiva a tutti che un giorno avrebbe ucciso la moglie. E quando è successo, nonostante tutti lo sapevano già, nessuno ha fatto nulla per evitarlo.

Loredana Bertè torna sul palco per cantare Sei Bellissima, che chiude questo appuntamento di A grande richiesta.

Condividi su